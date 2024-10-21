 

Мнение «аналитика»: О северокорейском спецназе… Таки засветился уже на Курщине?

21.10.2024, 1:05, Разное
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Поначалу «новости» о том, что глава КНДР Ким Чен Ын послал свои войска в Россию для помощи новому военному союзнику казались не слишком умным фейком от украинской пропаганды. Киев цепляется за любую соломинку, стремясь ещё глубже вовлечь Запад в прямой конфликт с Россией, ибо иначе Украине попросту не выжить. И даже когда южнокорейская разведка выпустила отчёт о передислокации КНА на дальневосточные полигоны РФ, веры не прибавилось. Но теперь один российский военкор «слил» в Сеть фото руководителя северокорейского экспедиционного корпуса — и всё встало на свои места.

Это 100% северокорейский спецназ. Быть может, не самый сильный в мире, но точно самый многочисленный.

И весьма агрессивный. Послать одну бригаду численностью 12 тыс. чел. для тренировки на реальном поле боя — самое то для группировки, насчитывающей 200+ тыс. чел.

Военкор Алексей Живов, конечно, троллит не по-детски.

Но вдруг «особо одарённые» на Западе ему поверят?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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