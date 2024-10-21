 

Рупор кремлевской пропаганды: Арестовали 66 детей протестовавших против плохого гос.управления

21.10.2024, 0:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Арестовали 66 детей протестовавших против плохого гос.управления

Правительство Нигерии предъявит обвинения 76 протестующим, в том числе 66 несовершеннолетним, задержанным на летних антиправительственных протестах. Об этом пишет Daily Post со ссылкой на адвоката-активиста Деджи Адейанджу.

Адейанджу уточнил, что протестовавшим будет предъявит обвинение судья Эгвуату в Федеральном верховном суде в Абудже.

«После почти 80-дневного содержания под стражей протестующих против плохого (государственного — “АИ”) управления, правительство Тинубу, не разобравшееся в ситуации, собирается предъявить 1 ноября в Абудже обвинения еще большему числу протестующих , в основном, несовершеннолетним», — сказал Адейанджу.

С 1 по 10 августа 2024 года нигерийцы выходили на улицы в знак протеста против того, как правительство управляет страной. Государственный совет Нигерии охарактеризовал акции как попытку «смены режима».

https://afrinz.ru/2024/10/v-nigerii-predyavyat-obvineniya-66-detyam-kotorye-protestovali-protiv-pravitelstva/ – цинк

Детские протесты против плохого гос.управления. На 80 суток в околоток.

Между тем в Северной Австралии официально снизили возраст уголовной ответственности до 10 лет. Будем считать, что там гос.управление хорошее. Наверное.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Спутника Глюкозы арестовали на семь суток после инцидента в аэропорту

22.10 / Microsoft выпустила улучшенную гарнитуру Xbox по рекордно низкой цене

22.10 / Врач Федосьина ответила, опасно ли смешивание продуктов

22.10 / Сборная администраторов Linux победила игроков в Hearts of Iron IV в финале первого чемпионата мира по инцельству

22.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Перспективы расширения БРИКС

22.10 / Бородина откровенно рассказала о строгом воспитании своих детей: Не забалуешь

22.10 / От макси до нового стиля карго: ключевые тенденции сумок на зиму-2024/2025

22.10 / Apple создала концепцию самого передового iPhone в истории

22.10 / Инсайдер показал игровые возможности Realme GT7 Pro

22.10 / Глава “РУССОФТ” заявил, что Россия и Китай сотворили IT-революцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика