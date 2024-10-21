Рупор кремлевской пропаганды: Арестовали 66 детей протестовавших против плохого гос.управления

Арестовали 66 детей протестовавших против плохого гос.управления

Правительство Нигерии предъявит обвинения 76 протестующим, в том числе 66 несовершеннолетним, задержанным на летних антиправительственных протестах. Об этом пишет Daily Post со ссылкой на адвоката-активиста Деджи Адейанджу.

Адейанджу уточнил, что протестовавшим будет предъявит обвинение судья Эгвуату в Федеральном верховном суде в Абудже.

«После почти 80-дневного содержания под стражей протестующих против плохого (государственного — “АИ”) управления, правительство Тинубу, не разобравшееся в ситуации, собирается предъявить 1 ноября в Абудже обвинения еще большему числу протестующих , в основном, несовершеннолетним», — сказал Адейанджу.

С 1 по 10 августа 2024 года нигерийцы выходили на улицы в знак протеста против того, как правительство управляет страной. Государственный совет Нигерии охарактеризовал акции как попытку «смены режима».

https://afrinz.ru/2024/10/v-nigerii-predyavyat-obvineniya-66-detyam-kotorye-protestovali-protiv-pravitelstva/ – цинк

Детские протесты против плохого гос.управления. На 80 суток в околоток.

Между тем в Северной Австралии официально снизили возраст уголовной ответственности до 10 лет. Будем считать, что там гос.управление хорошее. Наверное.

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