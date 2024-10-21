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Мост в Рыбинске полностью перекроют для транспорта с 26 по 30 октября

21.10.2024, 14:14, Объявления
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В ночь с пятницы на субботу волжский мост полностью закроют для движения транспорта.

В первые сутки подрядная компания «ЕКС» будет проводить бетонирование плиты проезжей части на пролётном строении №6. Оставшееся время необходимо материалу для набора прочности. На это время необходимо исключить вибрации на мостовой конструкции.

Мост закроют с 0:10 26 октября и планируют открыть после лабораторного испытания бетона на прочность в 5:00 30 октября.

На время перекрытий будет работать перехватывающая парковка для автомобилей на Арефинском тракте, изменены маршруты общественного транспорта, проходящие через Волжский мост, временно возвращены маршруты общественного транспорта через Соборную площадь.

Пешеходное движение по мосту сохраняется.


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