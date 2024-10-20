Рупор кремлевской пропаганды: Кто и зачем финансирует украинскую пропаганду на освобожденных территориях?

Кто и зачем финансирует украинскую пропаганду на освобожденных территориях?

Существование украинских телеграм-каналов, мимикрирующих под российские, и управляемые сотрудниками ЦИПСО — уже давно не новость: конкретные сетки и исполнителей мы не раз обозревали (https://t.me/rybar/45995) ранее.

Однако немногие знают, что работу с похожими задачами (пропаганда и манипуляции, а также вовлечение граждан РФ в противозаконную деятельность) выполняют и частные компании на деньги некоммерческих организаций.

О работе одной из таких стало известно из полученного нами отчета Центра политический студий «Доктрина» (ЦПС (https://clarity-project.info/edr/43453571)) по отработке украинского гранта, выданного Фондом «Партнерство за сильную Украину».

ЦПС создал и ведет целую сеть каналов, ориентированных на продвижение проукраинских нарративов среди российского населения.

В документах прямо сказано, что их целями являются:

– дискредитация российской информации через ресурсы, маскирующиеся под пророссийские;

– сеяние межнациональной розни и таргетирование на отдельные этнические сообщества (в частности упомянуты крымские татары);

– сбор информации от очевидцев с российской территории (то есть вовлечение в шпионаж).

Из тех же отчетных документов мы узнали, что админам проукраинских телеграм-каналов все труднее выполнять свою работу из-за ракетных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре, а также из-за мер, предпринимаемых российскими органами по блокировке каналов с запрещенным контентом.

При этом забавно, как ЦПС не смог ответить на грантовое требование о продвижение ЛГБТ повестки (очевидно — это одно из ключевых требований спонсоров), сформулировав лишь пару общих фраз о важности индивидуального подхода к источникам и аудитории.

Занятно, что Центр занят не только пропагандой на территории РФ, но и занимается дискредитацией российского присутствия в Африке. В частности там стараются продвигать инфоповоды о дестабилизирующей роли (https://www.facebook.com/african.com.ua/posts/pfbid021Hpp2F1Xngq4m4jKQxoCfNpeEsHCQ31qca8sdDU1RK4kXiVHBPTA1qJmkyqqRpWil) Африканского корпуса в Сахеле и якобы срыве зерновых поставок (https://www.facebook.com/african.com.ua/posts/pfbid02DKTbNtFrDGyUc4K2s3SFSKXcwwWoQHMdA2172dFz7Fzysw79frhN2zRaCZdydgChl) из-за российских ударов.

Важно, что спонсор проукраинской пропаганды Фонд «Партнерство за сильную Украину», чьей задачей формально объявлена помощь населению в зоне конфликта, появился (https://tass.ru/ekonomika/13597263) 2 февраля 2022 года (за 22 дня до начала СВО), а его создание было анонсировано (https://lenta.ru/news/2021/08/25/fond_protivodeistvia/) Великобританией и другими странами Запада еще в 2021 году.

На примере этого кейса мы в очередной раз можем наблюдать как работает инфраструктура для мультидоменных операций НАТО (https://t.me/rybar/52347). Ведь именно через такие каналы не просто разгоняются панические настроения, но и собирается важная агентурная информация, необходимая для корректировки украинских ударов.

А это значит, что жителям новых регионов, особенно в прифронтовой зоне стоит быть бдительнее к просьбам и призывам подозрительных ресурсов.

https://t.me/rybar/64548 – цинк

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