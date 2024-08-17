 

Bloomberg – санкции против России настолько сильно вредят Казахстану, что он не намерен постоянно их соблюдать

17.08.2024, 3:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Казахстан заявил, что не собирается слепо выполнять западные санкции и намерен отстаивать свои отстаивать свои экономические интересы, пишет Bloomberg. Это резкое изменение в риторике Астаны отражает её желание лавировать в поисках выходов на рынки для экспорта своих товаров.


AP

Казахстан провёл новую черту в вопросе применения санкций против РФ и обещает прежде всего отстаивать свои экономические интересы, углубляя торговые связи со странами от Ирана до Китая, пишет Bloomberg

Астана не собирается «слепо следовать санкциям», если они будут негативно отражаться на её компаниях, заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.

Это резкое изменение в риторике отражает попытки Астаны лавировать в поисках выхода на рынки для экспорта своих энергоресурсов и сельхозпродукции. Но проблемы для страны пока лишь усиливаются из-за огромного количества санкций, действующих в отношении РФ и Ирана.

При этом под пристальным вниманием Запада Казахстан оказался из-за того, что способствовал перевозке товаров, на распространение которых введены определённые ограничения.


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