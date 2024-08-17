Мир потрясен: найден убийца звезды “Друзей” Мэттью Перри

Осенью 2023 года скоропостижно скончался звезда культового сериала “Друзья” Мэттью Перри. Актеру было всего 54 года. До недавнего времени причиной смерти артиста считалась передозировка лекарственными препаратами. Актера и сценариста обнаружили в бассейне собственного дома в Лос-Анджелесе.

Накануне в деле Мэттью вскрылись новые обстоятельства. Найден убийца звезды “Друзей”, а вместе с ним задержаны еще четыре человека. Пресса также рассекретила имена всех причастных. Основным подозреваемым стал личный помощник актера — Кеннет Ивамаса. Считается, что смертельную дозу препарата ввел именно он. Теперь его ждет суровое наказание, как минимум до 15 лет тюрьмы.

Мужчина признался, что неоднократно вводил препарат артисту, как и в тот злополучный день, 28 октября. Все задержанные, в числе которых два врача и поставщик лекарства, признали свою вину в причастности к гибели Мэттью Перри.

Ранее считалось, что актер сам превысил дозу препарата, который используется в качестве анестезии, а также борьбы с депрессией. Теперь же все пазлы преступления сложились воедино.

Помощник Пэрри появился в его жизни в далеком 2022 году по рекомендации менеджера артиста. Ивамаса отвечал за все: за быт, расписание, питание, а еще, как теперь стало известно, добывал для Мэттью запрещенные вещества. При этом, не имея медицинского образования, ассистент много раз вводил инъекции сам.