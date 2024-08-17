 

Мир потрясен: найден убийца звезды “Друзей” Мэттью Перри

17.08.2024, 2:55, Новости дня
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Осенью 2023 года скоропостижно скончался звезда культового сериала “Друзья” Мэттью Перри. Актеру было всего 54 года. До недавнего времени причиной смерти артиста считалась передозировка лекарственными препаратами. Актера и сценариста обнаружили в бассейне собственного дома в Лос-Анджелесе.

Накануне в деле Мэттью вскрылись новые обстоятельства. Найден убийца звезды “Друзей”, а вместе с ним задержаны еще четыре человека. Пресса также рассекретила имена всех причастных. Основным подозреваемым стал личный помощник актера — Кеннет Ивамаса. Считается, что смертельную дозу препарата ввел именно он. Теперь его ждет суровое наказание, как минимум до 15 лет тюрьмы.

Мужчина признался, что неоднократно вводил препарат артисту, как и в тот злополучный день, 28 октября. Все задержанные, в числе которых два врача и поставщик лекарства, признали свою вину в причастности к гибели Мэттью Перри.

Ранее считалось, что актер сам превысил дозу препарата, который используется в качестве анестезии, а также борьбы с депрессией. Теперь же все пазлы преступления сложились воедино.

Помощник Пэрри появился в его жизни в далеком 2022 году по рекомендации менеджера артиста. Ивамаса отвечал за все: за быт, расписание, питание, а еще, как теперь стало известно, добывал для Мэттью запрещенные вещества. При этом, не имея медицинского образования, ассистент много раз вводил инъекции сам.


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