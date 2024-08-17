 

Уязвимость в приложении Google Pixel позволяет хакерам захватить смартфоны

17.08.2024, 2:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Встроенное приложение Showcase.apk, предназначенное для работников магазинов Verizon, скрытно установленное на всех смартфонах Google Pixel с 2017 года, оказалось лазейкой для хакеров.

Эта уязвимость дает злоумышленникам повышенные привилегии, включая удаленное выполнение кода и установку вредоносных программ. Кроме того, незащищенное соединение приложения позволяет перехватывать и контролировать устройства.

Google была уведомлена о проблеме в мае, однако до сих пор не выпустила патч. Компания заявила, что приложение Showcase уже не используется и будет удалено с устройств Pixel в ближайшем будущем.

Отчет Wired подчеркивает, что пока нет доказательств активного использования этой уязвимости злоумышленниками. Несмотря на это, наличие такой уязвимости представляет собой серьезную угрозу безопасности.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение пары РСЗО HIMARS в Сумской области

17.08 / Рупор кремлевской пропаганды: “Рекордсмены”

17.08 / Названы топовые ноутбуки для работы и отдыха

17.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Коммунисты шили

17.08 / Hamster Kombat: вышло новое комбо карт на 16-17 августа

17.08 / Природа безразлична к возрасту человека после 40 лет

17.08 / Epic Games Store выходит на мобильные устройства, возвращая Fortnite на iOS

17.08 / Мнение: Проблемы в Балтике: повреждённый газопровод, убыточные железные дороги и готовые к бегству политики

16.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Уважайте мирные протесты

16.08 / Мнение: Доходы российских онлайн-кинотеатров, рост аудитории Рутуба и рекорд расчётов в рублях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика