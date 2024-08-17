Уязвимость в приложении Google Pixel позволяет хакерам захватить смартфоны

Встроенное приложение Showcase.apk, предназначенное для работников магазинов Verizon, скрытно установленное на всех смартфонах Google Pixel с 2017 года, оказалось лазейкой для хакеров.

Эта уязвимость дает злоумышленникам повышенные привилегии, включая удаленное выполнение кода и установку вредоносных программ. Кроме того, незащищенное соединение приложения позволяет перехватывать и контролировать устройства.

Google была уведомлена о проблеме в мае, однако до сих пор не выпустила патч. Компания заявила, что приложение Showcase уже не используется и будет удалено с устройств Pixel в ближайшем будущем.

Отчет Wired подчеркивает, что пока нет доказательств активного использования этой уязвимости злоумышленниками. Несмотря на это, наличие такой уязвимости представляет собой серьезную угрозу безопасности.