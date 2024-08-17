Названы топовые ноутбуки для работы и отдыха

Редакция “Палач” представляет подборку пяти высокопроизводительных ноутбуков, которые отлично подойдут как для работы, так и для развлечений.

Asus VivoBook Pro 15 OLED

Этот ноутбук отличается ярким 15,6-дюймовым OLED-экраном с высокой частотой обновления 120 Гц и разрешением 2,5K. Он оснащен мощным процессором Intel Core i5-13500H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ. Для любителей игр имеется дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3050, которая способна справиться с большинством игр на средних настройках.

Xiaomi RedmiBook Pro 14 (2024)

Этот ноутбук имеет тонкий корпус толщиной всего 15,9 мм и легкий вес 1,46 кг. Он оснащен 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,5K, процессором Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 1 ТБ. Особого внимания заслуживает впечатляющий запас автономности – до 30 часов без подзарядки.

MacBook Air с чипом Apple M3

Этот стильный ноутбук от Apple оснащен фирменным чипом M3, который обеспечивает высокую производительность. Он имеет 13,6-дюймовый Liquid Retina-дисплей с разрешением 2,5K, 8/256 ГБ памяти в базовой конфигурации, стереодинамики, поддержку Wi-Fi 6E и разъемы Thunderbolt для подключения внешних мониторов. Единственным недостатком является ограниченное количество портов.

Lenovo IdeaPad Pro 5 Gen 9

Этот ноутбук славится своим мощным процессором, 16 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD-накопителем. Он оснащен ярким IPS-экраном с диагональю 16 дюймов и разрешением 2,5K, а также хорошей системой охлаждения для предотвращения перегрева даже при интенсивной работе.

HP Omen 16

Ноутбук HP Omen 16 – выбор геймеров. Он оснащен мощной дискретной видеокартой, которая позволяет без проблем играть в последние игры на высоких настройках графики. Он имеет большой 16,1-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавный и четкий игровой процесс.