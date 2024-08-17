Al Mayadeen – на Украине предложили неонацистское решение для борьбы с поджигателями машин военных ВСУ

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На Украине ежедневно происходят поджоги автомобилей, принадлежащих солдатам ВСУ, пишет Al Mayadeen. Командир одного из бывших подразделений батальона «Азов» признался, что отдал приказ расстреливать без суда и следствия гражданских, подозреваемых в порче техники. «Всё это ещё раз подчёркивает, что ультранационалистические и неонацистские формирования в составе ВСУ привыкли действовать без оглядки на закон и по собственному усмотрению», — говорится в статье.



AP

На Украине растёт сопротивление усилиям Киева по мобилизации, пишет Al Mayadeen.

Начало августа на Украине ознаменовалось усилением напряжённости из-за постоянно ужесточающейся политики правительства в отношении воинской обязанности.

Украинская полиция ежедневно пишет о поджогах автомобилей солдат ВСУ. Военнослужащие в тылу боятся оставлять свои машины на ночь на улицах, паркуя их возле отделений полиции. Но и это не всегда помогает.

Командир ныне регулярного подразделения ВСУ, которое ранее в состав неонацистского батальона «Азов»*, открыто заявляет, что отдал приказ расстреливать без суда и следствия гражданских лиц, если их поймают за порчей военной техники или только обвинят в этом.

Поджогами автомобилей военнослужащих ВСУ преимущественно занимаются подростки. Приказы о расстреле правонарушителей отдаются в обход официальных властей, Генштаба ВСУ и украинской конституции, которая с 2000 года запрещает применение смертной казни в качестве меры наказания при любых обстоятельствах.

«Всё это ещё раз подчёркивает, что ультранационалистические и неонацистские формирования в составе ВСУ привыкли действовать без оглядки на закон и по собственному усмотрению, утверждая, что без их действий военный фронт и вся украинская государственная машина могут рухнуть», — говорится в статье.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.