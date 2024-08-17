 

Al Mayadeen – на Украине предложили неонацистское решение для борьбы с поджигателями машин военных ВСУ

17.08.2024, 1:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На Украине ежедневно происходят поджоги автомобилей, принадлежащих солдатам ВСУ, пишет Al Mayadeen. Командир одного из бывших подразделений батальона «Азов» признался, что отдал приказ расстреливать без суда и следствия гражданских, подозреваемых в порче техники. «Всё это ещё раз подчёркивает, что ультранационалистические и неонацистские формирования в составе ВСУ привыкли действовать без оглядки на закон и по собственному усмотрению», — говорится в статье.


AP

На Украине растёт сопротивление усилиям Киева по мобилизации, пишет Al Mayadeen.

Начало августа на Украине ознаменовалось усилением напряжённости из-за постоянно ужесточающейся политики правительства в отношении воинской обязанности.

Украинская полиция ежедневно пишет о поджогах автомобилей солдат ВСУ. Военнослужащие в тылу боятся оставлять свои машины на ночь на улицах, паркуя их возле отделений полиции. Но и это не всегда помогает.

Командир ныне регулярного подразделения ВСУ, которое ранее в состав неонацистского батальона «Азов»*, открыто заявляет, что отдал приказ расстреливать без суда и следствия гражданских лиц, если их поймают за порчей военной техники или только обвинят в этом.

Поджогами автомобилей военнослужащих ВСУ преимущественно занимаются подростки. Приказы о расстреле правонарушителей отдаются в обход официальных властей, Генштаба ВСУ и украинской конституции, которая с 2000 года запрещает применение смертной казни в качестве меры наказания при любых обстоятельствах.

«Всё это ещё раз подчёркивает, что ультранационалистические и неонацистские формирования в составе ВСУ привыкли действовать без оглядки на закон и по собственному усмотрению, утверждая, что без их действий военный фронт и вся украинская государственная машина могут рухнуть», — говорится в статье.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.


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