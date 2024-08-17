Как познакомить парня с мамой: 7 дельных советов

В каждых отношениях

рано или поздно наступает момент, когда они перерастают во что-то более

серьезное. Становится тяжело скрывать их от окружающих, особенно от близких

людей. Однако еще сложнее бывает решиться на знакомство парня и мамы, ведь

невозможно предугадать, чем завершится столь неловкая для всех встреча.

1. Выбрать место

встречи

Чтобы знакомство прошло успешно, нужно правильно подобрать локацию, в которой

оно состоится. Одно из наиболее приятных мест для встречи — кинотеатр. Вам не

придется начинать знакомство с рассказов о себе, для начала можно будет

поделиться мнениями о только что просмотренном фильме, так спадет первая

неловкость и будет проще поймать одну волну. Если ваши близкие обладают

чувством юмора, да и вам самим охота сгладить углы и посмеяться от души — есть

подходящая комедия “Выбери меня” — о девушке, которая пытается доказать маме,

что способна самостоятельно выбрать себе жениха, вот только несостоявшаяся теща

думает иначе. Искрометный юмор, соперничество и невероятные виды, запечатленные

в картине, обязательно растопят лед между вашими близкими.

2. Заранее назначить встречу

Зачастую нам кажется,

что если откладывать все до победного, то проблема разрешится без нашего

участия или вовсе исчезнет, однако каким бы заманчивым не выглядело решение

спонтанно заявиться на пороге родительского дома со своим кавалером, при таком

раскладе встреча вряд ли пройдет успешно. Не стоит забывать, что вашей маме

тоже захочется произвести приятное впечатление на потенциального зятя, ведь для

нее это такой же волнительный момент, как и для вас.

3. Задуматься о

произведении первого впечатления

Всегда хочется, чтобы

родители принимали наш выбор таким, какой он есть, но все-таки не стоит

забывать о правилах этикета и банальной воспитанности. Букет цветов, опрятный

внешний вид и хорошее настроение не сильно испортят вашего бойфренда, зато

помогут произвести хорошее впечатление на маму и, возможно, растопить ее

сердце.

4. Подготовьте маму

к встрече

Перед знакомством обязательно поговорите со своей мамой по душам. Объясните,

насколько вам важна эта встреча, как вы волнуетесь и хотите, чтобы все прошло

хорошо. Так мама будет благоприятно настроена по отношению к вашему партнеру.

5. Подготовьте

парня к встрече

Объясните, что вы любите его несмотря на исход, что

эта встреча не повлияет на ваше отношение к нему. Поверьте, для парня это тоже

очень волнительный момент, ему определенно захочется произвести хорошее

впечатление на вашу маму и не ударить в грязь лицом в вашем присутствии.

6. Помните о своих

границах

Существует ненулевая

вероятность, что в какой-то момент все пойдет не так. Главное не забывать, что

это ваш выбор, который Вы не позволите никому осуждать. Помните, что как

инициатор встречи вы должны пресекать на корню любую агрессию, нарастающий

конфликт и оскорбления. Старайтесь сгладить углы, но если вдруг появляется

необходимость — отстаивайте свои границы, не пытаясь всем угодить.

7. Наслаждайтесь

моментом

Нужно принять, что

расслабиться будет тяжело и вряд ли все пройдет идеально, но подумайте о том,

что мир от этого не рухнет. Представьте, как вы втроем обсуждаете это

знакомство через 10 лет, вспоминаете все неловкие моменты и смеетесь. Чем бы ни

закончилась встреча — наслаждайтесь моментом и не пытайтесь все контролировать.