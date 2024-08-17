 

Hamster Kombat: вышло новое комбо карт на 16-17 августа

17.08.2024, 1:00, Разное
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В распоряжении геймеров игры Hamster Kombat в Telegram появился новый набор бонусных карт. Его можно будет применить с 16 по 17 августа.

Чтобы воспользоваться преимуществами комбо-карт, необходимо оформить покупку или улучшить три экземпляра из доступных в разделах PR&Team и Markets: Marketing, LayerZero Listing и Partnership program.

Игроки, собравшие указанные карты, получат единовременную выплату в виде 5 миллионов внутриигровых монет HMSTR. Следующий комплект комбо-карт появится через 24 часа с момента активации предыдущего, то есть в 15:00 по московскому времени.

Hamster Kombat — кликер в Telegram, где пользователи получают очки за нажатия на хомяка, решение шифров и сбор бонусных карт. Разработчики обещают возможность вывести накопленные баллы в криптовалюту после листинга на бирже.

Экс-руководитель Binance СНГ Владимир Смеркис полагает, что распределять токены будет сложно из-за большого числа геймеров. А блокчейн-специалист Олег Лупиков рекомендует не рассчитывать на крупные выигрыши.

Стоит отметить, что на рынке крипто-игр в Telegram есть множество аналогов Hamster Kombat, например, Blum, Catizen и прочие.


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