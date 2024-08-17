Природа безразлична к возрасту человека после 40 лет

Эндокринолог Диана Генварская выступила с заявлением, что возрастные изменения в человеческом организме являются закономерностью, заложенной природой. Эксперт связывает с этим началом заболеваний, характерных для пожилого возраста, в том числе сахарного диабета.

Генварская сообщила, что снижение интереса природы выражается, прежде всего, в изменениях состояния мышечной ткани. Наступление сорокалетнего возраста сопровождается ускорением ее распада и уменьшением объема. Параллельно запускается процесс накопления гликогена, который выступает в качестве источника энергии в случае отсутствия пищи или повышенных нагрузок. Резервы гликогена образуются в мышцах и печени, что приводит к увеличению жировых отложений в этих органах.

По словам эндокринолога, подобные изменения инициируют механизмы, которые становятся причинами различных заболеваний, особенно эндокринных, таких как сахарный диабет и ожирение. Последнее, в свою очередь, провоцирует развитие других патологий, включая онкологические. Остановить эти процессы невозможно, но смягчить их проявления способны физические нагрузки, которые укрепляют мышцы, а также контроль за количеством потребляемой пищи и отказ от продуктов, способствующих накоплению жира.