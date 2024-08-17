Epic Games Store выходит на мобильные устройства, возвращая Fortnite на iOS
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Epic Games расширяет свой охват рынком, выпуская мобильную версию Epic Games Store. Магазин приложений теперь доступен для устройств Android по всему миру и доступен в ЕС на iOS благодаря недавнему закону о цифровых рынках (DMA), что позволяет разработчикам предлагать альтернативные варианты покупки приложений.
Выпуск мобильного магазина знаменует собой триумфальное возвращение Fortnite на iPhone, который был исключен из App Store еще в 2020 году. С тех пор пользователи Apple могли получить доступ к игре только через облачные сервисы. Теперь, помимо Fortnite, мобильная версия магазина также предлагает многопользовательские игры Fall Guys и Rocket League Sideswipe.
Сторонний магазин приложений AltStore PAL для устройств iPhone в ЕС также предлагает эти игры, и в будущем они станут доступны в Aptoide и ONE store. В настоящее время мобильный Epic Games Store имеет скромный каталог, включающий всего три игры и одну утилиту, но компания стремится добавить к декабрю игры сторонних разработчиков.
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