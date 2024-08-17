Epic Games Store выходит на мобильные устройства, возвращая Fortnite на iOS

Epic Games расширяет свой охват рынком, выпуская мобильную версию Epic Games Store. Магазин приложений теперь доступен для устройств Android по всему миру и доступен в ЕС на iOS благодаря недавнему закону о цифровых рынках (DMA), что позволяет разработчикам предлагать альтернативные варианты покупки приложений.

Выпуск мобильного магазина знаменует собой триумфальное возвращение Fortnite на iPhone, который был исключен из App Store еще в 2020 году. С тех пор пользователи Apple могли получить доступ к игре только через облачные сервисы. Теперь, помимо Fortnite, мобильная версия магазина также предлагает многопользовательские игры Fall Guys и Rocket League Sideswipe.

Сторонний магазин приложений AltStore PAL для устройств iPhone в ЕС также предлагает эти игры, и в будущем они станут доступны в Aptoide и ONE store. В настоящее время мобильный Epic Games Store имеет скромный каталог, включающий всего три игры и одну утилиту, но компания стремится добавить к декабрю игры сторонних разработчиков.