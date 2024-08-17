Мнение: Проблемы в Балтике: повреждённый газопровод, убыточные железные дороги и готовые к бегству политики

1. Спустя 10 месяцев Китай признал, что именно китайское судно повредило газопровод между Эстонией и Финляндией (ссылка):



Если коротко — была плохая погода, случайно якорем задели. Честно говоря, я немного огорчён. До последнего надеялся, что это были мы.

2. Латвийские железные дороги ожидаемо страдают без российских и белорусских грузов и пассажиров (ссылка):



Парламентская комиссия Латвии выяснила, что рентабельность проекта Rail Baltica была увязана с перевозками из России и Белоруссии.

Так, в 2017 году предполагалось, что всех 80% перевозок будет приходиться на грузоперевозки. 37% из этих 80% грузов должны были быть из стран СНГ. Что же касается пассажирских перевозок, но 26% должны были быть из России и Белоруссии.

Сейчас денег нет, строить железную дорогу не на что, уже потраченные деньги пропадут. Прокуратура ищет виновных, а «Сейм решил создать парламентскую комиссию по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта» (ссылка).

В принципе, могут не тратить время, я им сейчас сразу скажу, кто виноват. Виноваты местные политики, принявшие стратегическое решение дружить с США. За дружбу с США надо платить. Провал проекта Рэйл Балтика — это очередной выставленный счёт.

Если прибалтийская страна (любая из трёх) хочет нормально жить, то первое, что ей надо сделать — прервать дипотношения с посольством США, причём в максимально оскорбительной и унизительной для американцев форме, чтобы возможность восстановления отношений даже не обсуждалась. Это как прекратить употреблять алкоголь для алкоголика. Пока этот необходимый шаг не сделан, с пути к нищете и вымиранию лимитрофы не свернут.

3. Судя по сообщениям литовским СМИ, литовские политики настолько боятся Россию, что готовы немедленно бежать из страны (ссылка):

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, председатель правящей партии страны «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» мог приобрести виллу в Греции в феврале 2022 года, чтобы бежать из страны в случае нападения на республику. В этом его обвинила оппозиция страны, передает LRT.

По заявлениям литовской оппозиции, министр готовился бежать из Литвы, для чего поспешно приобрел недвижимость «как можно дальше от своей страны». По словам депутатов Сейма, такие шаги Ландсбергиса послали литовскому народу сигнал, что правительство Литвы не намерено защищать его и не несет ответственности за страну.

Мне кажется, литовская оппозиция держит литовцев за дураков. Разумеется, правительство Литвы не намерено защищать народ. Разумеется, правительство Литвы не несёт ответственности за страну. Ну, серьёзно, неужели до сих пор, в 2024, у кого-то в этом сомнения есть?