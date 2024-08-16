Рупор кремлевской пропаганды: Уважайте мирные протесты

Уважайте мирные протесты

1. Власти США в 2019 году относительно китайских протестов заявили: "Мы считаем, что китайское правительство должно уважать эти мирные протесты".

2. США в 2024 году о британских протестах: "Британские власти имеют право использовать всю исполнительную власть для преследования тех, кто совершает эти акты насилия."

@parstodayrussian – цинк

Это другое.

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