Рупор кремлевской пропаганды: Уважайте мирные протесты
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Уважайте мирные протесты
1. Власти США в 2019 году относительно китайских протестов заявили: "Мы считаем, что китайское правительство должно уважать эти мирные протесты".
2. США в 2024 году о британских протестах: "Британские власти имеют право использовать всю исполнительную власть для преследования тех, кто совершает эти акты насилия."
@parstodayrussian – цинк
Это другое.
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Источник: Colonel Cassad
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