 

Лолита сделала сенсационное заявление о женитьбе Лепса на 18-летней избраннице

16.08.2024, 23:35, Новости дня
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Однако это было лишь началом ее сюрпризов. В ходе выступления Лолита затронула тему личной жизни своего коллеги по сцене Григория Лепса, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Милявская заявила, что давно мечтает записать дуэт с Лепсом, однако его плотный график всегда становился преградой. “Я все время мечтала с Гришей Лепсом записать дуэт, но он всегда был настолько занят, а сейчас он женится. Стал еще больше занят”, — призналась она. Эти слова стали настоящей сенсацией, так как слухи о свадьбе Лепса ходят уже некоторое время.

Григорий Лепс действительно встречается с 18-летней студенткой Авророй Киба, дочерью его близкого друга. Пара недавно провела время на вилле в Турции, где, по слухам, Аврора приняла предложение Лепса. Она была замечена с обручальным кольцом на пальце, что только подогрело интерес к их отношениям. Однако не все вокруг певца поддерживают его решение о свадьбе. Близкие друзья и даже родители Авроры выражают опасения по поводу разницы в возрасте и возможных последствий такого союза.

Лолита, как всегда, не боится говорить открыто и искренне о том, что думает. Ее слова о Лепсе вызвали множество комментариев в интернете. Некоторые поклонники поддерживают артиста и его выбор, другие же считают, что он делает ошибку, вступая в отношения с такой молодой девушкой. В любом случае, личная жизнь Лепса продолжает оставаться в центре внимания.

Концерт Лолиты стал не только площадкой для музыкального творчества, но и местом для обсуждения актуальных тем из мира шоу-бизнеса. Артистка также вспомнила о своих трудностях на протяжении последних полугода, когда она была вынуждена оставаться без работы из-за скандала с «голой» вечеринкой. Несмотря на это, она продолжает вдохновлять своих поклонников и делиться с ними своими мыслями о жизни.


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