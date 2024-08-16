Мнение: Доходы российских онлайн-кинотеатров, рост аудитории Рутуба и рекорд расчётов в рублях

1. Отключение россиян от западных онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов, вроде Нетфликса, прошло безболезненно. Мы испытали мелкое раздражение — примерно как от залетевшего летом в спальню комара. Пищит вроде мерзко, но много крови не выпьет, так что большого вреда не нанесёт. Более того, мы даже отчасти выиграли. Освобождённый западными срамобесами рынок заняли отечественные сервисы (ссылка):



Исчезновение американских фильмов прошло незамеченным. Доходы российских онлайн-кинотеатров выросли на 42%.

Общая выручка составила 52 млрд руб, из которых 94% приходится на платные подписки.

Доминирует в данной сфере Кинопоиск, контролирующий почти треть рынка. Далее идет Иви с долей 18,1%, а на третьем месте Wink (15,3%).

За последний год у онлайн-кинотеатров закончилась лицензия на показ ряда популярных фильмов, из каталога пропали Гарри Поттер, Властелин колец и другие. Однако, судя по всему, это не привело к оттоку зрителей.

Пустующую нишу заняли российские сериалы, самым известным из которых стал «Слово пацана». Получается, санкции помогли мягко снизить зависимость от американской культуры.

Тут нужно отметить две вещи. Во-первых, желающие посмотреть именно американское и европейское кино по-прежнему могут найти способ удовлетворить свои специфические потребности. В том числе и не занося при этом деньги компаниям из недружественным стран, которые финансируют войну против нас.

Во-вторых, западное кино, насквозь поражённое противоестественной радужной повесткой воукизма (пробуждённости), серьёзно деградировало за последнее десятилетие, что естественным образом способствовало падению интереса со стороны россиян. По-настоящему мощные фильмы, остались где-то там, в девяностых и, может быть, в нулевых. В десятые Голливуд уже порядком исснимался, а фильмов-явлений, снятых на Западе за последние несколько лет, я уже даже и не знаю. Поправьте, если я ошибаюсь, но мне кажется, что максимум нынешнего радужного Голливуда — это крепкие, но забывающиеся через неделю середнячки.

Держатся пока что ещё сериалы, с ними ситуация лучше. Однако конкретно по фильмам лично я после Хоббита ничего значимого и не припомню.

2. Ожидаемо выяснилось, что можно заменить и Ютуб. Стоило немного замедлить вражеский ресурс, как миллионы русских пользователей с безмятежной лёгкостью переключились на отечественные сервисы. Блог Рутуба рапортует о росте аудитории более чем в два раза (ссылка):



+500 тысяч человек ежедневно!

Вчера мы вышли на 9 миллионов дневной аудитории, в июле средний показатель составлял 4 миллиона (по данным Mediascope). В топ-чарты вырвались мультики для детей, которые смотрели в 4 раза чаще.

Принципиальным любителям всего иностранного я рекомендую китайский тикток (ссылка). Та же деградация, что и в западных соцсетях, но зато без вражеской пропаганды и радужного греха.

3. Рубль тем временем настойчиво замещает доллар и евро во внешней торговле России (ссылка):

По итогам июня 2024 года доля рублевых платежей в структуре внешней торговли России увеличилась до рекордного уровня в 43 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

В регуляторе напомнили, что предыдущий максимум был установлен в марте этого года. Тогда доля рублевых платежей в структуре внешнеторгового оборота РФ составила 42,7 процента. Таким образом, июньский результат оказался на 0,3 процентного пункта выше.

Ещё примерно треть приходится на валюты дружественных стран, такие как юань, например. Вражеским доллару и евро приходится довольствоваться остатком.