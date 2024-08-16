Помпео – из-за Байдена никто уже не верит в лидерство США на мировой арене

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Никто не слушает американского президента, потому что никто уже не верит в лидерство США на мировой арене, считает бывший госсекретарь Майк Помпео. В эфире Fox News он поясняет, что это создаёт опасную ситуацию, потому что в США нет того, кто принимал бы верные решения для страны и её союзников.

МАРТА МАККАЛЛУМ, ведущая: Но какова ваша реакция на эту разворачивающуюся перед нами крайне необычную ситуацию, когда президента Соединённых Штатов отодвинули на задний план, а вице-президент оказалась в центре внимания и баллотируется на его должность? Вместе с тем ему задают вопросы касательно крайне серьёзных проблем, навалившихся на Белый дом…

МАЙК ПОМПЕО, экс–госсекретарь США: Да, Марта… Времена сейчас опасные. Наши противники тоже за этим наблюдают, задаваясь вопросом: кто стоит у руля? Кто руководит американской национальной безопасностью? Кто принимает решения о том, посылать ли больше оружия, как мы это уже делаем, на Ближний Восток? Украинцы наступают на Россию. Президент говорит, что это создаёт угрозу для России, но, разумеется, его политический курс всегда состоял в том, чтобы просить украинцев этого не делать. А теперь, когда они это провернули… Когда он говорит «не делайте этого», никто как будто не слушает, потому что, по-моему, весь остальной мир уже не верит, что Америка — лидер на мировой арене. Это создаёт опасность не только для Украины, Европы или Израиля. Это создаёт опасность также и для самих США. По всему миру у нас солдаты, моряки, лётчики и морские пехотинцы, и теперь они находятся в более серьёзной опасности из-за того, что наша цепочка командования, наша модель руководства столкнулась с серьёзными проблемами из-за того, что у нас у власти президент, который показал, что не способен сдерживать наших противников.

МАРТА МАККАЛЛУМ: Кто, по вашему мнению, в глазах тех других иностранных лидеров, сейчас стоит у власти? Что, по-вашему, думают власти Ирана, Израиля, Украины, России? Как они видят ситуацию?

МАЙК ПОМПЕО: Они видят командную работу, может, объединение людей, где нет того, кто принимает решения, где нет подлинного верховного главнокомандующего, который на деле исполняет обязанности, принимает новую информацию во внимание, принимает решения, отдаёт распоряжения. И для них это сигнал к действию. Так что сегодня угроза для Израиля значительно выше, потому что у США отсутствует чёткая цепочка командования, нет этакого единоличного управленца, который был бы ответственен за принятие решений, прислушивался бы к поступающей информации и принимал верные решения для Америки, наших друзей и союзников. Они видят, что в момент кризиса будут проводиться совещания оперативного штаба. Это опасно. Вы должны знать заранее: вот, что мы будем делать в ответ на действия другой стороны. Не думаю, что внутри администрации Байдена сейчас есть чёткая субординация, и верю, что наши противники считают это сигналом к действию.

Дата выхода в эфир 15 августа 2024 года.