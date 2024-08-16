 

Пелагея отомстила бывшему мужу за слезы семилетней дочери

16.08.2024, 21:55, Новости дня
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В начале лета Пелагея хотела отвезти семилетнюю дочь Тасю в Турцию. О той поездке девочка долго мечтала, она с нетерпением ждала вылета за границу. Однако в аэропорту певице и ее наследнице сообщили, что отец наложил запрет на выезд дочери за границу. Артистка была шокирована столь подлым поступком бывшего мужа, как и тем, что он сделал это втайне. Она выложила в Сеть видео, на котором было видно, как Тася разочарована случившемся – она плакала навзрыд, не понимая решения родителя.

Пелагея не просто обозвала Ивана Телегина “душевным инвалидом”, а пошла в суд, чтобы запрета на вывоз ребенка за границу не существовало. Недавно стало известно, что артистка выиграла дело, поэтому теперь Тася наконец-то сможет провести время в Турции и не только. Отец же теперь никак не может препятствовать этому, пояснил адвокат певицы.

Также юрист, представляющий интересы Пелагеи в суде, отметил, что Телегин тщетно пытался оспорить иск бывшей жены. Дескать, он боялся, что экс-супруга увезет от него дочь за границу на ПМЖ. При этом известно, что артистка уже давно находится по санкциями Запада, подчеркнул адвокат.


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