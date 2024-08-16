 

Для улучшения демографической ситуации при получении школьного аттестата молодые россияне смогут вступать в брак с одноклассниками

16.08.2024, 21:53, Разное
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Комитет Государственной думы по вопросам семьи женщин и
детей утвердил методические указания по заключению брака между гражданами при получении
школьного аттестата при условии достижения обоими партнерами возраста 16 лет. За
уклонение от брачной церемонии либо отсутствия официального оформления
гражданского брака будет введена административная ответственность.

Подбором пар, которые обвенчают на торжественной церемонии
будет заниматься школьная комиссия по нравственности, в которую войдут директор
школы, глава муниципалитета и участковый. За месяц до выпуска учащиеся смогут
подать в комиссию прошение о назначении партнёров, которое комиссия рассмотрит в
течение 30 дней. Если у представителя власти или участкового не возникнет
вопросов к составу конкурсных групп – тасование пар пройдет непосредственно
перед брачной церемонией в процессе самого выпускного методом случайной жеребьёвки
на лототроне.

Согласно семейному кодексу, согласие родителей или законных
представителей будет автоматически зачтено. В дальнейшем если молодожёны не
смогут завести детей в течение года, они смогут перезаключить брак с партнерами
по собственному выбору. Граждане не достигшие на момент получения аттестата
зрелости возраста согласия и не ступившие в брак по любым иным причинам будут
обязаны явиться в МФЦ, где комиссия в составе директора МФЦ, представителя ЗАГС
и начальника МВД назначит им партнеров на торжественной церемонии из кандидатур
среди граждан, не находящихся в браке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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