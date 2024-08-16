Мнение: Специальные условия специально для вас!

Сегодня получаю от своего МТС “специальное предложение” на телефон: “Алексей, подключите тариф МТС Проще, чтобы каждый месяц получать 10 ГБ интернета, 200 минут на звонки 200 МТС! За все 400 руб/мес, подключить”. Захотел сначала “просто” пожать плечами – я не охотник бегать по тарифам, меня и так всё устраивает… А потом пригляделся – и впал в полное недоумение; если они меня переманивают на другой тариф – то как-то абсурдистски. У меня сейчас 320 рублей и 30 ГБ интернета – а они мне предлагают перейти на 400 рублей и всего 10 ГБ интернета?! И смс у меня было, кажется, 300, и на звонки больше… Что за черт?! Это розыгрыш?

Но тут читаю телеграм-канал Тихона Смирнова, известного обозревателя розничной торговли, и натыкаюсь на аналогичное:

Он приводит эту присланную ему картинку, и добавляет: “Сегодня узнал, что Мегафон подобрал специально для меня особые условия. Благодарю, че. Оказывается, чтоб изменить любой тариф, им достаточно опубликовать об этом новость на своем сайте. И они опубликовали”.

То есть это общее поветрие, видимо, что-то подобное рассылает и Билайн. То есть все эти мобильные операторы сейчас по всей стране “радуют” обывателей заманчивыми “предложениями” – а давайте, мол, вы станете платить нам больше, а мы вам услуг “зато” предоставлять станем меньше (и хуже качеством)! Действительно, а чо бы и нет? Тем более, что в лучших традициях мафии нам делают предложение, от которого мы не можем отказаться.

Там еще Тихон поясняет:

“Оказывается, чтоб изменить любой тариф, им достаточно опубликовать об этом новость на своем сайте. И они опубликовали. Все логично. Никаких претензий у меня быть не должно… Индексация – очевидная и неизбежная штука. Но напишите вы об этом честно, а не эти ваши лицемерные «особые условия специально для вас». (ТИХОН СМИРНОВ)

Я опять напеваю любимую песню Лайки из прекрасных Би-2:

“Мы все ждем чего-то,

Куда-то идем,

И все время платим…

А цены растут”.

Как в воду глядели. С другой стороны, давно что-то не было гиперинфляции – а пора. “Черная Перестройка” набирает ход, новые 90е на пороге. Эх – будет совсем уж отвязный бандитизм, новые ценники каждый день, и плюс еще и полное отсутствие прав и свобод! Лепота же? “Поднимается ветер – надо постараться жить”.