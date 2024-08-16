21 год брака: Наталья Штурм развелась с мужем-тираном

В 2003 году Наталья Штурм, за плечами уже был один брак, вышла замуж за Игоря Павлова. Правда, супружеская жизнь не заладилась. Избранник начал поднимать на артистку руку. По крайней мере, о муже-тиране говорила сама певица. В итоге было принято решение о раздельном проживании, а потом исполнительница хита “Школьный роман” увлеклась другими мужчинами.

И лишь недавно Наталья Штурм стала официально свободной женщиной. В своем блоге в популярной социальной сети артистка предъявила общественности документ о расторжении брака с Игорем Павловым. “Официально разведена”, – написала 58-летняя исполнительница на опубликованном снимке.

Несмотря на то, что Наталья Штурм охотно делится с поклонниками деталями личной жизни, ясности она не вносит, поскольку меняет ухажеров как перчатки. Например, недавно певица рассказывала о времяпрепровождении с неким Беном, который снял для встречи с ней виллу, а потом она удивила народ заявлением о щедром подарке для любимого. По словам певицы, она решила подарить любовницу квартиру.

Но так ли все на самом деле, точно сказать нельзя. Некоторые интернет-пользователи, которые читают блог артистки, не всегда доверяют тому, что она говорит, и открыто это выражают.