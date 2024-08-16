 

Из-за замедления YouTube зрители в России стали замечать в видеороликах 25-й кадр

16.08.2024, 19:33, Разное
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Из-за замедления YouTube многие видео стали замирать на встроенном в них 25-м кадре – как оказалось, россияне
много лет подвергались психологической обработке при просмотре политического,
научно-популярного и юмористического контента. Гипотеза, считавшаяся конспирологической и «ненаучной», оказалась страшной правдой – видеохостинг годами зомбировал россиян.

В редакцию «Панорамы»
обратилась обеспокоенная москвичка Галина Бородюк. После того, как видеосервисы
YouTube были замедлены, она стала замечать на экране «зависшие» пропагандистские и
экстремистские лозунги. Пенсионерка выписала наиболее часто встречаемые: «Вступайте в ряды экстремистской организации ЛГБТ», «Голосуйте за Леонида Зюганова», «Не ходите во «Вкусно – и точка», «Верьте только лживой американской пропаганде»
и другие.

Подобные вставки обнаружились практически на всех YouTube-каналах, на которые подписана Галина Бородюк,
включая несколько политических блогеров, кулинарную передачу, ролики о
происхождении человека и шоу «Давай поженимся».

«Эти кадры
несознательно воспринимаются мозгом, – рассказывает потерпевшая. – Возьмите, к примеру, моего внука. Он полгода смотрел
какого-то Каца и потом вдруг стал гомосексуалистом. Соседка моя, Настасья Никифоровна, очень любила турецкие
сериалы и смотрела их на YouTube. В итоге пошла и проголосовала на выборах за коммунистов. Я написала, конечно, куда следует, её на карандашик взяли, но это ведь можно было предотвратить».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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