Из-за замедления YouTube зрители в России стали замечать в видеороликах 25-й кадр

Из-за замедления YouTube многие видео стали замирать на встроенном в них 25-м кадре – как оказалось, россияне

много лет подвергались психологической обработке при просмотре политического,

научно-популярного и юмористического контента. Гипотеза, считавшаяся конспирологической и «ненаучной», оказалась страшной правдой – видеохостинг годами зомбировал россиян.

В редакцию «Панорамы»

обратилась обеспокоенная москвичка Галина Бородюк. После того, как видеосервисы

YouTube были замедлены, она стала замечать на экране «зависшие» пропагандистские и

экстремистские лозунги. Пенсионерка выписала наиболее часто встречаемые: «Вступайте в ряды экстремистской организации ЛГБТ», «Голосуйте за Леонида Зюганова», «Не ходите во «Вкусно – и точка», «Верьте только лживой американской пропаганде»

и другие.

Подобные вставки обнаружились практически на всех YouTube-каналах, на которые подписана Галина Бородюк,

включая несколько политических блогеров, кулинарную передачу, ролики о

происхождении человека и шоу «Давай поженимся».

«Эти кадры

несознательно воспринимаются мозгом, – рассказывает потерпевшая. – Возьмите, к примеру, моего внука. Он полгода смотрел

какого-то Каца и потом вдруг стал гомосексуалистом. Соседка моя, Настасья Никифоровна, очень любила турецкие

сериалы и смотрела их на YouTube. В итоге пошла и проголосовала на выборах за коммунистов. Я написала, конечно, куда следует, её на карандашик взяли, но это ведь можно было предотвратить».

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