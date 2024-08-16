 

“Самый лучший в мире” – Боня предъявила публике нового партнера

16.08.2024, 18:35, Разное
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В ближайшем будущем Виктория Боня совершит то, на что многие не могут решиться. Она планирует покорить еще одну гималайскую вершину. Но перед этим телезвезда совершит тренировочное восхождение на Монблан, что находится в Альпах. Это событие произойдет уже в ближайшие дни.

Разумеется, Виктория Боня отправится туда не одна. Ее новым партнером по восхождению на гору станет некий Никита, с которым знаменитость познакомила своих поклонников недавно. “Он самый лучший нутрициолог”, – отметила телеведущая. По словам блогера, Никита составит ей компанию уже в понедельник, 19 августа.

Последний раз Виктория Боня покоряла вершины два года назад, и тот опыт принес ей печальные воспоминания. После восхождения у нее были проблемы со здоровьем. Кроме того, некоторые альпинисты скончались во время схода лавины. Та трагедия довела знаменитость до слез.

Виктория Боня, несмотря на печальные воспоминания, не отказывается от новых побед. Как сказала телезвезда: “Боится только ум. Кому страшно? Уму! Но я не живу в уме”.
Она усиленно тренируется ради удачных восхождений, хоть и некоторые тренировки даются ей с большим трудом.


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