 

Продюсер назвал сроки возвращения оскандалившейся Глюкозы на сцену после лечения

16.08.2024, 18:35, Разное
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Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил оптимизм относительно скорейшего возвращения Натальи Чистяковой-Ионовой на сцену. Он считает, что певица сможет поправиться и, возможно, появится на сборных концертах или даже сольных выступлениях до Нового года.

“Я думаю, Глюк’оZа сможет поправиться и до Нового года мы сможем увидеть ее в сборных концертах, может быть, в каких-то сольниках. Она яркая, интересная артистка, и я надеюсь на её скорейшее выздоровление”, — отметил Рудченко.

Тем не менее, не все эксперты столь оптимистичны. Психиатр-нарколог Василий Шуров высказал мнение, что лечение на дому может не дать желаемых результатов. Он подчеркнул важность профессиональной помощи и возможность обращения в анонимные центры, где Глюкоза могла бы получить необходимую поддержку без риска утечки информации. “Репутационные потери такие, что стесняться нечего”, — добавил он, подчеркивая необходимость серьезного подхода к восстановлению.

По информации из телеграм-канала Mash, певица решила проходить лечение на дому, чтобы избежать лишнего внимания и спекуляций вокруг своего имени. Это решение стало следствием повышенного интереса общественности к её состоянию и личной жизни. Глюк’оZа всегда была открыта с поклонниками, но в данной ситуации она предпочла сохранить некоторые моменты в тайне.


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