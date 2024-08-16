Мнение: Про Магадан! Сапожник на Колыме

“Прощаюсь с городом просоленным куда

В любое время не доходят поезда…”

Люблю “Ночных снайперов”! А про эти строчки мне как-то раньше в голову не приходило: это ж Магадан! Ну да – тут ведь нет железной дороги!

“И губы часто здесь обветрены мои

Бывали…”

Во-во! Ветер тут постоянный, с Охотского моря. Сейчас, летом, даже приятный. Можно сказать, бриз. Зато зимой, говорят, пробирает до костей.

Вот я и в Магадане! Приятно оказаться на родине Арбениной. Я, тут, кстати, совсем уж было решил привезти их сюда на концерт – заодно сам хоть послушаю вживую (я почему-то хожу на рок-концерты исключительно в командировках).

Очень удачная идея – теоретически. А магаданцы охочи до любых зрелищ, благо, не избалованы. А тут – супер-группа, в Москве стадионы собирает – и ведь, ко всему, земляки! Я тут поспрошал в кругах местной богемы – помните Арбенину с Сургановой? Этакие хорошо пропитые дядьки мне говорят – ну, как же! Были такие девчушки, пели. Только Арбенина была стерва еще та.

Пообещали, правда, принести их первую кассету, еще магаданскую – говорят, чисто гитарную, с “Кошкой” и другими – совсем другая аранжировка. Любопытно ведь, блин! :))

Так вот – не хотят магаданцы, чтоб их, “Ночных снайперов”. Кривят губы, тянут “да ну…” Воистину – нет пророка в своей отечестве! Придется Шевчука, что ли, везти – он, как оказалось, никакой не уфимский, а тоже магаданский. Точнее, колымский. Наш юрист – солидный такой толстый дядя – смущаясь, признался, что в техникуме он играл на клавишных, а молоденький Шевчук рядом – понятно, на гитаре.

Ну и Шуфутинский, понятно – вот тут, говорят, пел – в ресторане “Магадан”. Самое злачное место в городе и сегодня, хотя и далеко уже не самое престижное.

На Колыме хорошо на шашлыки ездить: нет ни змей, ни клещей, ни лягушек даже. Даже колорадского жука нет – он, оказывается, в грунте зиму пережидает, а тут вечная мерзлота – какой жук выдержит во льду?

Весь июнь, правда, было +3, но нам повезло – с июля погода стоит просто средиземноморская. Только один день был шторм – джипы во дворе раскачивал, зонтики из рук вырывал – так что приходилось под дождем так идти – как моряк на палубе. А потом опять – легкий бриз, +18.

Еще очень забавно, когда туман заходит в город. Полное ощущение, что через город очень степенно, не спеша, проходит облако…

Низкое небо здесь. Когда пасмурно, кажется, что тучи чуть ли не на голове висят. Величественно и тоскливо.

Или, может, все-таки Арбенину?.. Эх! (2004)

20 лет назад, мамма мия! Да, 16 августа, но 2004 года я не в Москве штаны просиживал, а был в “столице Колымского края”, выборы мэра. Тогда, кстати, и сам Магадан был куда солиднее, имел почти 130 тысяч населения; а сейчас, не поверите – всего 90 тысяч. 130 тысяч – это теперь население всей Магаданской области целиком. Да – бежит время, бегут и люди. Как Путин ни пыжится – утекает население с Дальнего Востока. Одна Арбенина только хорошеет и хорошеет.