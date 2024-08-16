Мнение «аналитика»: О дерзких планах деток-«зеток»… Шок — это реально по-русски?

И вот это — реальный АдЪ, причём надолго. Даже видавшие виды — выпадают в осадок.

Сын моих знакомых решил с шиком отметить первый взрослый ДР. Причём в знак «взрослости» взялся организовать всё сам, но за родительский счёт. Ошарашенные родители молча выдали необходимый #бюджет, а втайне довольный — «ребёнок вырос!» — отец даже помог отпрыску снять коттедж на уик-энд. Что в летний сезон вообще-то не просто.

Разменявший третий десяток лет сынуля тоже не подкачал. Сам (!) заказал через интернет пиццу и безалкогольные напитки по нужному адресу к назначенному времени. Со слабоалкогольными помог отец. Он же, вспомнив безбашенную студенческую молодость, привёз на место, помимо пива, ящик испанского сухого и, «гулять так гулять!», литр вискаря. Список гостей сын хранил в тайне, но судя по количеству заказанного, гулянка предстояла широкая.

Экс-тинейджер отбыл. Родители сели переживать. Спустя несколько часов начался тот самый АдЪ…

В назначенное время сын на связь не вышел. Мессенджеры молчали. Сотовый оператор механически отвечал, что «аппарат абонента выключен или…». Аккаунт ребёнка в ВК не обновлялся. Как и странички всех известных его друзей. Пауза в общении плавно переползала из мхатовской в драматическую, а затем в откровенно трагическую. Ситуация усугублялась тем, что глава семейства позволил себе поднять тост «За мужика!», в чём его #женщина сначала поддержала, а спустя несколько часов принялась яростно пилить.

Но что толку? Физиологические процессы переработки алкоголя в организме пилёж никак не ускорял. Обстановку накаляли звонки от родителей некоторых приглашённых, вежливо интересовавшихся, почему их ребёнок тоже не выходит на связь. Валерьянка полилась рекой, но только в одни уста: «виновник» произошедшего был незамедлительно посажен на цепь и воду до утра.

Едва рассеялся утренний туман и алкогольное амбре, измученный нарзаном отец семейства, приняв для верности «Дирол» с «Алказельцером», бросился за руль. Страшные картины проносились в его мозгу, пока видавшая виды «Лада Granta» бойко поглощала литры бензина и преодолевала километры пути. Сумей кто-то из голливудских сценаристов прочесть эти #мысли, вышел бы жуткий триллер, переплюнувший всех предшественников вместе взятых. Но, к счастью, всё обошлось.

В том смысле, что прибыв на точку днюхи, едва не поседевший с горя #мужчина… застал всю компанию мирно спящей кто где. И Морфей столь крепко заключил этих сынов «Поколения Z» в свои объятья, что даже неожиданное вторжение никого не потревожило. Молодецкий храп всех тонов и оттенков лучше всего свидетельствовал, что родительские страхи были напрасны. Оказалось, просто «упала» ближайшая вышка сотовой связи, а чтобы «зацепиться» за соседнюю, надо было выйти из дома и подняться на пригорок. Чем, естественно, никто из компании не озаботился: даже не пришло в голову.

Доложив по телефону обстановку, мужчина вернулся в дом и продолжил наблюдения. Тут его ждал тройной шок.

Во-первых, вся пицца была съедена, вследствие чего мебель в гостиной понесла невосполнимый просто так ущерб. И стало ясно, что придётся раскошелиться на профессиональный клининг как минимум. О максимуме не хотелось даже думать.

Во-вторых, из напитков осталось почти всё вино, кроме одной откупоренной и наполовину выпитой, наполовину вылитой бутылки, а также виски на донышке. То есть, молодёжь развлекалась пивом и коктейлями. Снова помянув свои студенческие дни, отец именинника только хмыкнул.

И в-третьих, на всю эту ватагу из восьми человек не было ни одной девушки! Что вообще никак не ложилось в представление старшего поколения о «правильном» дне рождения без родителей. Для читателей с особо извращённой фантазией: мальчишки просто плюхнулись спать, кто где, но в одежде и строго поодиночке.

Пока этот «бумер» переваривал свои открытия насчёт «зумеров», те начали потихоньку просыпаться. Некоторые имели весьма бледный вид, но лишь по причине аддикции к компьютерным играм. Бурный, но всё же краткий обмен мнениями на предмет эффективности коммуникаций плавно перерос в беседу о поколенческих ценностях. Где старшее поколение ждал второй шок. Оказалось, что сын и его ровесники, по виду не Аполлоны, а по уму не Эйнштейны:

— не против отношений с противоположным полом, но только если они сами проявят инициативу;

— считают ровесниц и тех, кто помладше, не очень перспективными, а вот #женщины постарше лет на 10 — самое то;

— полагают идеальными #отношения, когда зрелая #женщина всем обеспечивает, вкусно готовит и проч., любуясь на мужскую «молодость и красоту».

То есть, бородатый #анекдот заиграл новыми красками:

— Золотая рыбка, хочу богатую, красивую, щедрую, заботливую женщину, и чтобы дарила мне подарки, и чтобы во всём со мной соглашалась, и чтобы мозг не выносила, и чтобы на меня любовалась, и чтобы каждый день в нашем красивом большом и светлом доме был приготовленный ею вкусный ужин!

— Хм… А ты ей за это что?

— Писечку Молодость и красоту!.

Остаётся надеяться: это же они не всерьёз?

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