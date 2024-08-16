Стыдно смотреть – «Талибан» провёл парад брошенной военной техники США

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Афганские талибы* празднуют третью годовщину вывода войск США. В честь этого события состоялся парад с демонстрацией американской военной техники. По словам отставного генерала армии США Кита Келлога, этим постыдным зрелищем Америка обязана Джо Байдену и Камале Харрис.

ВЕДУЩИЙ: Генерал, появилось видео, на котором афганские талибы проводят парад нашей военной техники. Они празднуют событие трёхлетней давности — провальный вывод войск (США из Афганистана. — ИноТВ). Генерал, кого-нибудь призвали к ответу за это фиаско? И кого следовало бы призвать к ответу?

КИТ КЕЛЛОГ, генерал-лейтенант армии США в отставке: Да, Стюарт, мы проиграли 20-летнюю войну, и к ответу следовало бы призвать многих. Как военных, так и должностных лиц. Основную ответственность несут Джо Байден и Камала Харрис, потому что они вышли из Дохийского соглашения, утверждённого президентом Трампом. Как и всякое соглашение, оно не было идеальным. Но оно было очень даже хорошим для окончания конфликта в Афганистане. И это было соглашение, в основе которого лежали определённые условия. И Байден от него просто отказался.

Самое важное, что Трамп установил личные отношения c Омаром** Барадаром, главным переговорщиком от «Талибана». То есть с ними отношения у нас тоже были. Я был в Овальном кабинете, когда президент Трамп говорил с Барадаром, он заявил ему, что будет, если они не выполнят это соглашение. И даже когда это переводили, я думал о том, как именно это переводят. Ведь сказано было довольно жёстко. После этой беседы с Барадаром ни один американец не был убит в Афганистане на протяжении более года. Но Байден вышел из этого соглашения.

Байден и Харрис были в этом единодушны. Если помните, Камала Харрис говорила, что была последней, кто оставался в зале, когда Байден принимал решение по Афганистану. Она несёт за это ответственность. Но это соглашение было. И сегодня мы со стыдом видим, как они (талибы. — ИноТВ) устраивают парад оставленной нами техники. Кстати, никогда не забывайте о 13 замечательных американцах, которых мы потеряли в «Эбби-Гейт»*** во время вывода войск!

ВЕДУЩИЙ: Ясно. Большое спасибо, что уделили нам время, генерал. До скорой встречи!



Дата выхода в эфир 15 августа 2024 года.



* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.



** Так сказано в оригинале. На самом деле, главным переговорщиком «Талибана» был Абдул Гани Барадар (прим. ИноТВ).

*** Место теракта в аэропорту Кабула. 26 августа 2021 года террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство в толпе. Погибли не менее 170 афганцев и 13 военнослужащих США (прим. ИноТВ).