Вэнс – американцы слишком умны, чтобы поверить в Камалу Харрис

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Несмотря на мнимую популярность Камалы Харрис, на самом деле никто не верит в её положительный образ, созданный средствами массовой информации, уверен республиканский кандидат в вице-президенты Вэнс. Американцы понимают, что её политика полностью провалилась как в сфере экономики, так и в вопросах иммиграции, и они слишком умны, чтобы купиться на на пропаганду в СМИ.

ВЕДУЩАЯ: С нами на связи сенатор от штата Огайо и напарник Дональда Трампа, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс. Очень рады вас видеть. Если посмотреть на происходящее… Они уничтожили карьеру Джо Байдена, выгнали его из гонки, использовали СМИ, чтобы распространить пропаганду, призванную деморализовать сторонников Трампа. Но в конечном итоге, сенатор, согласно только что опубликованному опросу Fox News, рейтинг популярности вашего лагеря по стране на один процентный пункт больше, чем у Камалы Харрис. Исследовательский центр Пью считает, что вы отстаете от неё на один пункт. Что это говорит о положительном восприятии Харрис и Уолца?

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, кандидат в вице–президенты США: Я считаю, что это положительное восприятие является порождением СМИ. Никто на самом деле в это не верит, поскольку все могут оценить размеры своего банковского счета, цены на продукты питания и стоимость жилья. Они понимают, что политика Камалы Харрис не только в области экономики, но также иммиграции полностью провалилась. Американцы вообще-то умны. СМИ и демократы этого не признают и считают, что могут каким-то образом провести избирательную кампанию, основанную чисто на восприятии. Камала Харрис во время своих выступлений говорит, что с первого же дня сумеет снизить инфляцию. Вообще говоря, Лора, первый день был три с половиной года назад. Именно её политика и породила инфляционный кризис. Американцы слишком умны, чтобы купиться на этот бред. Вот почему мы продолжаем выигрывать эту гонку. Мы сумеем пересечь финишную черту. Нам потребуется каждый голос, который мы сумеем заполучить. Но сегодня, как и в тот день, когда я стал кандидатом на пост вице-президента, я абсолютно убежден, что победа будет за нами.

Дата выхода в эфир 15 августа 2024 года.