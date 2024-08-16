«Всех нелегальных мигрантов в ЧВК и на Украину» – Трамп рассказал, как собирается решить две главных проблемы США

В случае переизбрания на пост президента США Дональд Трамп намерен принять закон об обязательной службе нелегальных мигрантов в рядах американских ЧВК на территории Украины.

Отслужив там 2 года, они смогут претендовать на получение гражданства Соединённых Штатов.

– Я сказал [главе ЧВК Academy] Эрику Принсу: это очень плохо, что у вас работают американские граждане, – говорит Трамп. – Почему американцы должны сражаться за рубежом, если государство их туда не отправляло? Это очень, очень плохо. Давайте лучше мы дадим вам нелегальных мигрантов. Русские давно так делают: отслужил в ЧВК – получил гражданство. У них это работает. Почему это не работает у нас?

По задумке Трампа, не более 10 проыентов отслуживших захотят или смогут вернуться в США. Тем, кто всё-таки потребует гражданство, можно будет отказать «по каким-нибудь ещё причинам», считает экс-президент. Реальный приток мигрантов, которые осядут в Америке, окажется весьма незначителен, пообещал он.

—