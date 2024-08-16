 

Подхватившую инфекцию Наташу Королеву экстренно госпитализировали

16.08.2024, 16:55, Новости дня
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Наташа Королева посетила Сочи и Абхазию с сыном Архипом и его девушкой Мелиссой. Певица наслаждалась местными достопримечательностями, включая дачу Сталина, но ее поездка закончилась неудачно. Артистка подхватила ротавирус и была экстренно госпитализирована. Директора артистки оказались рядом, когда ей понадобилась помощь.

Тем временем Азиза продолжала наслаждаться своим временем в Краснодарском крае. Она не только выступала, но и проявляла заботу о бездомных животных, подкармливая их. Одна из собак особенно запала ей в душу, и певица даже призвала поклонников помочь найти ей новый дом. Азиза также не забывала о шопинге, где едва не скупила весь ассортимент обувного магазина.

Лариса Лужина провела пять дней на кинофестивале в Сочи и успела насладиться морем, хотя местные цены ее удивили. Она отметила, что за 250 рублей в баре можно купить бутылочку воды, что в Москве стоило бы значительно дешевле.

Хабиб, любимец детей, активно выступал по всему Черноморскому побережью и наслаждался отдыхом на водном скутере в Геленджике. Маргарита Суханкина также провела время на побережье с детьми, призывая поклонников следовать ее примеру и исследовать красоты Черного моря.

Татьяна Буланова вернулась с сольными концертами после долгого перерыва. Зрители заметили, что певица изменилась после замужества: она стала более энергичной и привлекательной. “На Таню после замужества вырос спрос”, — отметили организаторы.


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