Apple прекращает рекламный сервис для разработчиков из России и Беларуси

С 15 августа 2024 года Apple Search Ads прекратит работу для разработчиков из РФ и Беларуси. Apple уведомила разработчиков об этом решении электронным письмом, указав пункт 13, но истинной причиной, по мнению Виктора Грушевского, автора Telegram-канала iOS Dev, является регистрация аккаунтов в этих странах.

Разработчики выражают обеспокоенность относительно дальнейшей политики Apple в отношении выплат доходов от продажи приложений для российских и белорусских аккаунтов.

ASA — платформа, которая позволяет разработчикам продвигать свои приложения в App Store посредством рекламных объявлений, отображаемых над результатами поиска и в разделе поиска. Статистика Apple показывает, что в среднем ASA обеспечивает конверсию более 50% из клика в установку, а 70% пользователей загружают приложения через поиск.