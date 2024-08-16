 

Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти

16.08.2024, 15:20, Разное
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Вера Глаголева ушла из жизни рано – в 61 год. Ее пытались спасти от рака желудка в университетской клинике немецкого Фрайбурга, но коварная болезнь оказалась сильнее. А хоронили ее на Родине, которую она очень любила.

Ко второй годовщине смерти на ее могиле №704, что на участке 8А престижного Троекуровского некрополя был открыт роскошный и заметный издалека памятник. Скульптором выступила средняя дочь звезды – Мария Нахапетова. Она придумала установить на месте захоронения любимой мамы белую ажурную беседку, а внутри – кресло, плед и книга. Это словно отсылка к счастливым дням, которые Вера Глаголева проводила на даче.

В раскрытом томе – пронзительные слова отца актрисы Виталия Глаголева: “Счет прожитых лет продолжается в детях,/ А дальше во внуках… По воле Творца/ Нить жизни не рвется, вы просто поверьте:/ Счет нашим годам не имеет конца”. Точнее и не скажешь, ведь у актрисы остались трое дочерей от разных браков, подрастают четыре внука и внучка… В них – ее продолжение на этой земле.

Памятник на могиле знаменитой актрисы и режиссера оказался сложным и дорогостоящим Только за место, если верить прессе, пришлось отдать около 10 миллионов рублей. Еще не менее трех, очевидно, ушло на создание беседки и литье кресла. Словом, это произведение кладбищенского искусства можно оценить примерно в 15 миллионов рублей. Но красиво получилось очень! И достойно светлой памяти Глаголевой.

В очередную годовщину со дня смерти Веры Глаголевой ее могила утопает в цветах, венках и свечах. Их несут и многочисленные родственники покойной, и поклонники, и коллеги. Для них Вера всегда рядом – в сердце, мыслях и душе.

“Со святыми упокой, Христе, душу рабы Твоея Веры, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная!” – как поется в заупокойной молитве.


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