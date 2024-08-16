 

Председатель Конституционного суда предложил объединить в единый орган прокуратуру и суд

16.08.2024, 15:13, Разное
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Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в ходе выступления с парламентской трибуны предложил внести структурные изменения в судебную систему страны.

Он считает целесообразным объединить прокуратуру и суд в единый орган, который будет не только формировать обвинительные заключения, но и выносить приговоры. По его словам, в современной российской практике суды по сути просто подтверждают выводы, сделанные прокуратурой.

– В большинстве случаев суды лишь опираются на грамотно составленное обвинительное заключение прокурора, которое становится основой для подготовки приговора, — отметил Зорькин.

В условиях, когда дело доходит до суда, преступление уже фактически доказано, что подтверждается высокой статистикой обвинительных приговоров в России. Зорькин добавил, что принцип презумпции невиновности следует пересмотреть – его «неудачно заимствовали у недружественных стран без учёта российских реалий».

– Нет людей без греха, и каждый из нас виновен в чём-то. Наказывают не за само деяние, а за то, что попался, — отметил председатель КС РФ.

Соответствующий законопроект уже готовится аппаратом Конституционного суда РФ и будет внесён в Государственную Думу до конца 2024 года. Зорькин призвал депутатов «не вчитываться дотошно в законопроект», а оперативно и единогласно поддержать его.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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