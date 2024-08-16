Кардиолог призвал не отказываться от молочных продуктов

Кардиолог Тамаз Гаглошвили призывает игнорировать модную тенденцию исключения молочных продуктов из рациона, так как они приносят неоценимую пользу здоровью сердечно-сосудистой системы.

Несмотря на то, что молочные продукты содержат насыщенные жиры, они играют важную роль в поддержании правильного функционирования организма. Жиры необходимы для выработки гормонов, а молочный жир является основным источником витамина А, который поддерживает иммунитет.

Кроме того, молочные продукты улучшают усвоение ключевых витаминов E, K и D. Они также являются надежным источником кальция, жизненно важного минерала для прочности костей, зубов, мышц, нервной и сердечной систем. Его недостаток может привести к мышечным спазмам, аритмии и повысить риск внезапной смерти от остановки сердца.

По словам Гаглошвили, для здоровья сердца также важны жирные кислоты омега-3. Сбалансированный рацион, богатый овощами, цельнозерновыми продуктами и кислыми жирами, способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Кондитерские изделия рекомендуется заменить фруктами.

Таким образом, исключение молочных продуктов из рациона является ошибкой, которая может негативно сказаться на здоровье сердца. Умеренное их употребление, наряду со сбалансированной диетой, является основой для поддержания крепкого сердца и общего благополучия.