 

В Сети появились технические характеристики Redmi Note 14 Pro

16.08.2024, 15:05, Разное
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Технологический портал Techboilers раскрыл детали дизайна предстоящего бюджетного смартфона Redmi Note 14 Pro. Опубликованное изображение представляет заднюю часть устройства, напоминающее iQOO 12 своей компоновкой камеры.

Redmi Note 14 Pro, как ожидается, будет оснащен эллиптическим блоком камеры с тремя датчиками и вспышкой. Основная камера, по слухам, будет иметь разрешение 50 мегапикселей и дополняться двумя дополнительными модулями, подробности о которых пока неизвестны. Предположительно, это будут модули с ультрашироким углом обзора и телеобъектив.

Смартфон получит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, а также дисплей с разрешением Full HD или 1,5K. Ожидается, что серия Redmi Note 14 будет представлена в сентябре в Китае с последующим международным релизом в ноябре. Линейка будет включать как минимум три модели: Redmi Note 14, Redmi 14 Pro и Redmi 14 Pro+.


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