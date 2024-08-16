Под Тюменью потушен масштабный пожар

В Винзилях, относящихся к микрорайону Южный региональной столицы, произошло серьезное возгорание. К его ликвидации приступили сегодня ночью. Сигнал поступил в дежурную часть противопожарной службы Тюменской области в 00:29.

Пожару потребовалось всего несколько минут, чтобы распространиться на площади свыше 250 квадратных метров, повредив хозяйственную постройку, жилую структуру и легковой автомобиль. О пострадавших нет сведений.

Ранее наше издание сообщало о надвигающемся на тюменские дороги густом тумане.