 

Под Тюменью потушен масштабный пожар

16.08.2024, 15:05, Разное
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В Винзилях, относящихся к микрорайону Южный региональной столицы, произошло серьезное возгорание. К его ликвидации приступили сегодня ночью. Сигнал поступил в дежурную часть противопожарной службы Тюменской области в 00:29.

Пожару потребовалось всего несколько минут, чтобы распространиться на площади свыше 250 квадратных метров, повредив хозяйственную постройку, жилую структуру и легковой автомобиль. О пострадавших нет сведений.

Ранее наше издание сообщало о надвигающемся на тюменские дороги густом тумане.


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