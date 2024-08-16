 

Европа тратит на российский газ больше, чем на помощь Киеву

16.08.2024, 14:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Россия продолжает получать крупные суммы за поставки углеводородов в Евросоюз, которые с начала СВО превысили общий объём помощи Киеву, пишет RFI со ссылкой на данные аналитического центра CREA. Значительно сократив российский импорт, Европа по-прежнему от него зависит, а в связи с вторжением ВСУ в Курскую область цены на газ резко подскочили.


AP

Несмотря на призывы ограничить российский импорт, с начала спецоперации на Украине Европа закупила нефти и газа у РФ на €200 млрд, приводит RFI данные финляндского аналитического Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA). Онлайн-медиа Euroactiv отмечает, что эта сумма превышает общий объём помощи Киеву со стороны ЕС и США, который составляет €185 млрд.

Евросоюз значительно сократил объёмы поставок из России: сейчас на них приходится меньше 3% дизеля (против 50% в 2021 году) и меньше 5% сырой нефти (против 25%). Однако энергетическая зависимость от российских углеводородов не преодолена: в марте межпартийный союз евродепутатов потребовал полного запрета на их ввоз.

В отсутствие санкций отдельные страны Евросоюза (например, Венгрия), связанные долгосрочными контрактами с Россией, продолжают закупать у неё энергетическое сырьё. В скором времени их траты должны вырасти из-за внезапного скачка цен на газ на 13% после вторжения ВСУ в Курскую область, откуда «Газпром» ведёт поставки в Европу. 


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