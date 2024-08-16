 

Из заботы о здоровье россиян Минстрой разрешит не устанавливать лифты в новостройках высотой до 9 этажей

16.08.2024, 13:33, Разное
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Новейшие научные исследования показали, что россияне (помимо москвичей), живущие в многоэтажках высотой до 9 этажей без лифта, отличаются лучшей физической формой и меньше болеют, чем соотечественники, которым так не посчастливилось.

Кроме того, оказалось, что в домах без лифтов значительно реже происходят аварии или несчастные случаи, связанные с лифтовым оборудованием.

В связи с открывшимися фактами Минстрой и Минздрав планируют совместно запустить просветительский проект «Лестница – источник здоровья», финалом которого станет пересмотр действующих норм установки лифтов – если сейчас они обязательны для домой высотой от 4 этажей, то вскоре эта цифра будет равна 9 этажам.

– По плану у нас до октября продлится разработка просветительской программы, в октябре-ноябре мы её соответственно развернём в регионах и доведём до сведения населения, а в декабре соцопросы покажут единодушную поддержку инициативы. И с 1 января 2025 года мы изменим строительные нормы в соответствии с пожеланиями людей, – рассказал источник в рабочей группе.

В ведомстве добавили, что инициатива никак не связана с недавним решением Турции прекратить поставки в Россию компонентов лифтов из-за санкций США, а продиктована исключительно заботой о здоровье населения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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