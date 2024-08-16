Мнение: Капитализм сломался, но не для всех

Читатели пишут про новости повестки. Всё плохо, как я и предполагал. Жителей Запада продолжают давить и унижать, погружая несчастных всё глубже в ядовитое болото выученной беспомощности и ненависти к себе:

Решил немного западных клипов посмотреть, расслабиться. В основном любовная лирика и всё такое. Но потом попались подряд два клипа, по видеоряду сразу понял, что запахло модными веяниями.

Первый клип Тейлор Свифт (которая сейчас в Штатах имеет сверхпопулярность), песня Man. Песня 2020 года, я её слышал раньше, но не понимал, про что песня. А там, разумеется, про то, как здорово и нечестно быть мужчиной. Видеоряд соответствующий (видео, перевод).

А вторая песня свежая, от Кэти Перри (которая сейчас чуть уступает в популярности Тейлор Свифт, но всё ещё топовая певица). Называется Woman’s world, и там уже превозносится мир женщин, очевидно, без мужчин (ссылка, видео).

Некоторые скажут, что читателю показалось, что это просто шуточные песни и ничего такого в них нет. Не вижу смысла переубеждать. Опыт показывает, что переубедить тех, кто не согласен с очевидным, невозможно — тут рациональные аргументы бессильны.

Укажу лучше на некоторые последствия распространения повестки на Западе.

Важнейшая составляющая капитализма — мотивация обычных людей. Одно дело, когда «я инженер на сотню рублей, и больше я не получу». Совершенно другое дело, когда инженер мастерит в своём гараже радиоприёмники собственной конструкции с прицелом создать в итоге огромную фирму по производству электроники. У этих двух инженеров разный совершенно настрой, разная степень вовлечённости в работу, как итог — разный результат.

На Западе же сейчас бледный юноша со взором горящим с детского сада слышит, что быть успешным инженером, который много работал и стал большим начальником — это плохо. Что «на самом деле» успешные люди — беспринципные сволочи, которые шли по головам, и что весь успех богатых белых мужчин складывается из эксплуатации негров, женщин и радужных меньшинств. Также бедолаге вдалбливают в голову, что вести себя по-мужски постыдно.

Раньше, когда Америка была великой, правила были другими. Помните, у Джонни Кэша, в песне «Life Goes On» 1961 года:

Строю планы, жму руки

Пытаюсь доказать, что я мужчина

Это трудно, но я должен пытаться.

Тогда всё это воспринималось на Западе как естественное поведение для мужчины: подразумевалось, что уважающий себя американец должен работать стиснув зубы, держать удар, превозмогать, делать деньги, обеспечивать семью. Именно на этом убеждении широких народных масс росли и развивались могучие экономики западных стран.

Теперь же добиваться материального успеха хорошим соевым мальчикам стыдно, зато им не стыдно быть слабыми, плакать из-за насмешливого комментария в соцсетях, лежать бесполезным немытым боровом на диване и жаловаться на виноватый во всём капитализм. С одной стороны, инфантильный стиль поведения ведёт к унынию, деградации и плановой несчастливости. С другой стороны, быть слабым и безответственным психологически проще, чем принуждать себя, например, делать сложную мужскую работу по восемь часов каждый день.

Смешное заключается в том, что дети капиталистов старого образца имеют частичную защиту от «пробуждённой» повесточной заразы. Они видят, как ведут дела их дед, отец, дядя и так далее, так что могут подражать старшим родственникам, ведя традиционный капиталистический образ жизни, и ещё сильнее увеличивая тем самым отрыв от нытиков в серпасто-молоткастых футболках. Капитализм сломан для западных леваков, так как они подавлены повесткой и лишены воли к жизни, а вот для продолжателей торговых или производственных династий капитализм отлично работает. Более того: если раньше деловые американцы частенько пренебрегали воспитанием детей, пропадая на работе по 14 часов в сутки и «откупаясь» от семьи щедрыми чеками, то теперь нормальные капиталисты перешли на Западе в формат гонимой секты. Теперь они считают необходимым регулярно вести с детьми разговоры о важном: «смотри, сынок, вот это радужные грешники, а вот это соевые коммунисты. Смотри, как бесы принуждают их к глупостям и непотребствам, остерегайся попасть в их компанию и стать таким».