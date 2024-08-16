Рупор кремлевской пропаганды: Новый виток в развитии военно-промышленного комплекса США

Новый виток в развитии военно-промышленного комплекса США

Американская компания Anduril (https://www.anduril.com/) анонсировала амбициозный проект (https://www.twz.com/air/hyperscale-weapons-factory-vision-outlined-by-anduril) "гипермасштабного" оборонного завода:

• Цель: массовое производство беспилотников, подводных аппаратов и другого высокотехнологичного вооружения

• Инвестиции: 1,5 млрд долларов

• Площадь: более 460 000 м²

• Планируемая мощность: десятки тысяч систем в год

Ключевые инновации:

• Использование коммерческих компонентов (до 90%)

• Программно-управляемое производство

• Гибкие производственные линии

Стратегическое видение:

• Переход от "изысканного" оружия к более дешевому и массовому

• Фокус на автономные системы, знакомые по конфликту на Украине

• Планы по увеличению размеров, мощности и дальности действия систем

Геополитический аспект:

• Ориентация на возможные конфликты в Индо-Тихоокеанском регионе

• Стремление США к наращиванию военного потенциала через массовое производство

Этот проект может значительно усилить военные возможности США и их союзников.

Цитата генерального директора Anduril:

"У нас армия, которая помешана на изысканных, высокотехнологичных и незаменимых системах. Они становятся все более недоступными по стоимости. Сроки их запуска в производство становятся все длиннее и длиннее."

Вывод:

Эта цитата подчеркивает ключевую проблему в текущем подходе США к вооружению:

1)Чрезмерный акцент на сложные и дорогие системы вооружения

2)Увеличение сроков разработки и внедрения новых вооружений

3)Ограниченная гибкость оборонной промышленности

Проект Anduril направлен на решение этих проблем путем массового производства более доступных и гибких автономных систем. Это может привести к значительным изменениям в стратегии ведения войны и глобальном военном балансе.

Важно понимать:

1. США осознали уязвимость своего подхода к вооружению, основанного на дорогих, сложных системах.

2. Проект Anduril (https://www.anduril.com/) знаменует серьёзный сдвиг в американской военной стратегии: • От единичных высокотехнологичных вооружений к массовому производству • Акцент на автономные системы и беспилотники • Ориентация на быстрое развертывание и гибкость применения

3. Это может существенно изменить характер потенциальных конфликтов: • Увеличение количества автономных систем на поле боя • Возможность быстрого наращивания военного потенциала • Снижение порога применения военной силы из-за уменьшения риска для личного состава

4. Для России это означает необходимость: • Пересмотреть собственные подходы к разработке вооружений • Усилить развитие технологий противодействия массовым автономным системам • Укреплять свой военно-промышленный комплекс с учетом новых вызовов

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