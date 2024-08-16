 

Опозорившаяся Глюк’oZа наотрез отказалась лечиться

16.08.2024, 12:00, Разное
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После концерта в Красноярске, где певица Глюк’oZа показала себя не в лучшем свете, артистка обещала начать лечение в рехабе. Знаменитость призналась, что нуждается в помощи медиков. Свое поведение она объяснила приемом антидепрессантов вкупе со снотворным на фоне сильного стресса. После этого певица заявила, что готова начать новую страницу в своей жизни, она даже удалила все посты из своего аккаунта в соцсетях.

Однако теперь стало известно, что опозорившаяся Глюкоза наотрез отказалась лечиться в рехабе, а решила делать это у себя дома. В окружении певицы подтвердили, что врачи постоянно навещают Наталью Ионову, проводят необходимое лечение и полностью контролируют ее состояние. В свою очередь, причиной отказа исполнительницы от клиники стал страх очередной шумихи и хейта вокруг всей этой ситуации. Семья Чистяковой никаких пояснений пока не дает.

Кстати, несмотря на лечение ее команда продолжает принимать заказы на корпоративы, стоимость которых достигает 5 млн рублей. По всей видимости, певица не планирует прекращать творческую деятельность, ведь желающих пригласить ее на частное мероприятие пока достаточно. Кроме того, теперь в райдере Глюкозы появилось новое требование — до и после ее выступления посторонним лицам категорически запрещен вход в ее гримерку.


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