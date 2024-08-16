Оголившаяся Орбакайте замечена в ночном клубе в компании чужих мужиков: шок

Дочь сбежавшей певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте любит демонстрировать публике, что у нее все хорошо. В последние годы она со своей семьей проживает в США, а сейчас путешествует по Европе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой. Подтверждением этому стали многочисленные посты и фото с красивыми видами из Италии, Греции и других локаций.

Однако новая публикация исполнительницы ввела поклонников в некий шок. На видеоролике, который представила Кристина в своем блоге, она танцует ночном клубе в компании чужих мужиков. Судя по локации, съемки проходят в греческом баре, который позиционируется, как райское местечко.

При этом сначала Орбакайте позирует в одиночестве, спускаясь с лестницы. В это время она пританцовывает, играет с подолом своего белоснежного платья-балахона, оголяя стройные ноги и даже то, что немного выше, а затем присоединяется к компании незнакомцев.

Кстати, именно такие наряды любила в свое время ее мама Алла Борисовна, которая в настоящее время проживает в Латвии. Правда, сейчас Пугачева предпочитает немного другой стиль, который сочетает в себе классику и шорты-мини, например. Так, недавно на фестивале Лаймы Вайкуле Пугачеву заметили именно в таком наряде. Впрочем, он вызвал у поклонников неординарную реакцию: многие посчитали этот образ слишком раскованным для 75-летней женщины.