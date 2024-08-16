Потомки Кирилла и Мефодия потребовали от России выплаты роялти

Пламен Кириллов и Христо Мефодиев, приходящиеся потомками создателям старославянской азбуки и церковнославянского языка, подали в ЕСПЧ иск против России за незаконное использование «кириллицы» в течение тысячи лет без уплаты авторских гонораров.

В исковом заявлении указывается, что несмотря на отсутствие письменных требований со стороны создателей, согласно Всемирной конвенции об авторском праве, живые потомки авторов вправе получить материальное вознаграждение как правообладатели. По подсчётам заявителей, РФ должна выплатить им 35 трлн долларов США – именно такую сумму они насчитали как упущенную выгоду. По словам Кириллова и Мефодиева, они включили в этот показатель все произведения на русском языке, за которые авторы получали гонорар или могли его получить.

Принимавший заявление судья Эйхманис из Латвии подтвердил личности истцов: «Согласно болгарским традициям, у сына Кирилла должна быть фамилия Кириллов, а у сына Мефодия – Мефодиев».

После выигрыша иска потомки создателей славянского алфавита рассчитывают переехать из Португалии, где они работают строителями, в одну из стран Карибского бассейна.

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