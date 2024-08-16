 

Внезапная смерть Галкина в чужой квартире породила разговоры о заказном убийстве

16.08.2024, 10:20, Разное
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Перед кончиной Галкин страдал от депрессии и хронического заболевания поджелудочной железы на фоне алкогольной зависимости. А незадолго до смерти звезду госпитализировали в отделение хирургии с диагнозом “острый панкреатит”.

Пройдет полтора месяца, и тело Галкина будет обнаружено в съемной квартире. Он больше суток не выходил на связь, и родные забили тревогу. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили тело умершего еще несколько дней назад артиста.

Правда, отец Галкина в естественные причины смерти не поверил. Он рассказывал, что сын снял со счета 136 000 долларов, которые хотел потратить на ремонт, и хранил такие большие деньги дома. После его смерти они исчезли. На нехорошие мысли наводили ссадины и синяки на теле мертвого артиста. Но официальная причина кончины осталась прежней.

Владислава Галкина похоронили
2 марта 2010 года на Аллее Славы актеров престижного московского Троекуровского кладбища. На могиле, помимо бронзового изваяния самого Галкина была установлен фигура Гекльберри Финна – память о его дебютной роли в картине Станислава Говорухина “Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна”. И сегодня, хотя со дня смерти Владислава Галкина прошло 14 лет, на могиле всегда много цветов от благодарных поклонников.


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