 

Бари Алибасов серьезно болен – врачи поставили неутешительный диагноз

16.08.2024, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Основатель и экс-продюсер группы “На-на” Бари Алибасов в последнее время чувствует себя неважно. Он пожаловался медикам на шум в голове и звон в ушах. Помимо этого, артиста начали беспокоить сильные головокружения.

Проблемы со здоровьем у Алибасова начались давно. После того, как у него резко подскочило давление, и он чуть не пережил инсульт в начале 2024 года, а затем отказался принимать прописанные ему препараты, ситуация стала еще хуже.

Сейчас Бари Каримович снова оказался под наблюдением врачей, он серьезно болен. Медики поставили ему неутешительный диагноз и лечат артиста от церебрального атеросклероза. Это заболевание поражает кровеносные сосуды головного мозга и в дальнейшем может привести к деменции и инсульту. Вследствие чего у пациента может постоянно болеть и кружиться голова, мысли становятся путанными, речь может быть нечеткой, а также наблюдаются проблемы с памятью.

Напомним, причиной ухудшения здоровья продюсера, по словам его сына Бари Алибасова-младшего, стала активная интимная жизнь мужчины. Не так давно 77-летний Бари Каримович женился в седьмой раз на молодой помощнице. Артист подчеркивал в своих интервью, что Елена (так зовут его новую избранницу) помогла ему восстановиться после некоторых проблем со здоровьем и даже, как горячо уверял Алибасов, спасла ему жизнь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Рупор кремлевской пропаганды: “Рекордсмены”

17.08 / Уязвимость в приложении Google Pixel позволяет хакерам захватить смартфоны

17.08 / Названы топовые ноутбуки для работы и отдыха

17.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Коммунисты шили

17.08 / Hamster Kombat: вышло новое комбо карт на 16-17 августа

17.08 / Природа безразлична к возрасту человека после 40 лет

17.08 / Epic Games Store выходит на мобильные устройства, возвращая Fortnite на iOS

17.08 / Мнение: Проблемы в Балтике: повреждённый газопровод, убыточные железные дороги и готовые к бегству политики

16.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Уважайте мирные протесты

16.08 / Мнение: Доходы российских онлайн-кинотеатров, рост аудитории Рутуба и рекорд расчётов в рублях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика