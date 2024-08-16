 

Доктор Мясников назвал нездоровое питание “убийцей” организма

16.08.2024, 10:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Телеведущий и врач Александр Мясников бьет тревогу: неправильное питание наносит здоровью больший вред, чем алкоголь и никотин. По его словам, основной причиной ранних смертей и молодеющего ожирения в РФ является именно нездоровая диета.

Доктор подчеркивает, что россияне злоупотребляют продуктами промышленного производства, содержащими опасный набор компонентов. Они напичканы солью, сахаром, трансжирами и вредными добавками. Особую опасность представляют колбасные изделия, содержащие мясной клей.

«Даже дорогие колбасы не безопасны, – заявляет Мясников. – Сосиски, сардельки и колбаса давно признаны канцерогенами. Употреблять их ежедневно – неприемлемо».

Врач призывает соотечественников быть внимательными к своему питанию и задумываться о долгосрочных последствиях кулинарных привычек.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Рупор кремлевской пропаганды: “Рекордсмены”

17.08 / Уязвимость в приложении Google Pixel позволяет хакерам захватить смартфоны

17.08 / Названы топовые ноутбуки для работы и отдыха

17.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Коммунисты шили

17.08 / Hamster Kombat: вышло новое комбо карт на 16-17 августа

17.08 / Природа безразлична к возрасту человека после 40 лет

17.08 / Epic Games Store выходит на мобильные устройства, возвращая Fortnite на iOS

17.08 / Мнение: Проблемы в Балтике: повреждённый газопровод, убыточные железные дороги и готовые к бегству политики

16.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Уважайте мирные протесты

16.08 / Мнение: Доходы российских онлайн-кинотеатров, рост аудитории Рутуба и рекорд расчётов в рублях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика