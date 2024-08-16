Доктор Мясников назвал нездоровое питание “убийцей” организма

Телеведущий и врач Александр Мясников бьет тревогу: неправильное питание наносит здоровью больший вред, чем алкоголь и никотин. По его словам, основной причиной ранних смертей и молодеющего ожирения в РФ является именно нездоровая диета.

Доктор подчеркивает, что россияне злоупотребляют продуктами промышленного производства, содержащими опасный набор компонентов. Они напичканы солью, сахаром, трансжирами и вредными добавками. Особую опасность представляют колбасные изделия, содержащие мясной клей.

«Даже дорогие колбасы не безопасны, – заявляет Мясников. – Сосиски, сардельки и колбаса давно признаны канцерогенами. Употреблять их ежедневно – неприемлемо».

Врач призывает соотечественников быть внимательными к своему питанию и задумываться о долгосрочных последствиях кулинарных привычек.