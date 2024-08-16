Ким Чен Ын торжественно разблокировал YouTube в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на торжественном пленарном заседании партии в Пхеньяне объявил, что видеохостинг YouTube отныне станет доступен в его стране без ограничений.

В тот же день на Площади Революции в столице состоялся праздничный показ K-pop роликов из YouTube.

Доступ к видеохостингу откроют во всех государственных библиотеках, школах, госучреждениях и в бесплатных уличных компьютерных будках. Поскольку ПК пока ещё недоступны широкому корейскому пользователю, многим жителям Пхеньяна придётся выходить из дома, чтобы насладиться любимыми видеороликами. Это будет способствовать их социализации и укреплению связей между соседями, уверены в Трудовой партии Кореи.

– Мы положили конец эпохе варварского запрета, когда кулинарные программы, музыкальные клипы и передачи про жизнь насекомых были недоступны простому корейскому рабочему, – сказал Ким Чен Ын. – Наша страна идёт вперёд, навстречу миру и развитию, и разблокировка YouTube станет для нас значительным шагом. В дальнейшем мы планируем раздать каждому рабочему по планшету, чтобы он мог смотреть любимые ролики, не отходя от станка.

—