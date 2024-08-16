 

Павел Прилучный предъявил публике взрослого сына

16.08.2024, 8:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Историю взаимоотношений Павла Прилучного на протяжении нескольких лет обсуждает вся страна. Сначала его громкий развод с Агатой Муцениеце, потом скоропалительная свадьба с Зепюр Брутян. В итоге у Павла трое детей: Тимофей и Митя от первого брака и маленький Микаэль.

Теперь Прилучный предъявил публике еще одного сына, уже достаточно взрослого. Его жена тоже поделилась с подписчиками этой радостной новостью в своих соцсетях. Павел в одной из своих публикаций написал, что это большая ответственность и пожелал своему новообретенному ребенку счастья и хороших людей на жизненном пути.

Поклонники очень порадовались за звезду “Мажора”, который вновь стал отцом, правда, на этот раз крестным. При этом крестил Прилучный не младенца, как могли многие предположить, а довольно-таки взрослого человека, своего друга Заура Абдурахимова, решившего принять христианство.

Напомним, в конце августа у Прилучного состоится важное заседание суда, на котором его старшие дети должны принять решение, с кем будут проживать в дальнейшем. Поклонники предполагают, что, учитывая недавний отдых семьи Павла на Мальдивах, куда он брал также Мию и Тимофея, а также нежное отношение отпрысков Муцениеце к новой супруге отца, у Прилучного есть все шансы, что ребята останутся с ним.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Cтарые, дорогие и сделаны в России — Киев не хочет покупать у Болгарии реакторы для своей АЭС

15.08 / «Большая ошибка, которая ускорит поражение Украины» — «эксперты» о наступлении на Курск

15.08 / Дочь Киркорова во время отдыха сделала сенсационное заявление о матери

15.08 / Известный певец раскрыл детали конфликта Градского и Пугачевой из-за оскорбительной выходки

15.08 / SRF – ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию по всему миру в связи с оспой обезьян

15.08 / NYP – из-за провальной миграционной политики Байдена и Харрис преступниками становятся даже малолетние мигранты

15.08 / Андрей Воробьев сообщил о скором открытии двух общественных пространств и веломаршрута в Дубне

15.08 / 63-летняя Катя Семенова откровенно рассказала о наступлении у нее “бабкиных дней”

15.08 / Забиравшая у Долиной деньги для мошенников женщина заговорила в полиции: Подставили

15.08 / На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в Мосгордуму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика