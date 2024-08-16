Павел Прилучный предъявил публике взрослого сына

Историю взаимоотношений Павла Прилучного на протяжении нескольких лет обсуждает вся страна. Сначала его громкий развод с Агатой Муцениеце, потом скоропалительная свадьба с Зепюр Брутян. В итоге у Павла трое детей: Тимофей и Митя от первого брака и маленький Микаэль.

Теперь Прилучный предъявил публике еще одного сына, уже достаточно взрослого. Его жена тоже поделилась с подписчиками этой радостной новостью в своих соцсетях. Павел в одной из своих публикаций написал, что это большая ответственность и пожелал своему новообретенному ребенку счастья и хороших людей на жизненном пути.

Поклонники очень порадовались за звезду “Мажора”, который вновь стал отцом, правда, на этот раз крестным. При этом крестил Прилучный не младенца, как могли многие предположить, а довольно-таки взрослого человека, своего друга Заура Абдурахимова, решившего принять христианство.

Напомним, в конце августа у Прилучного состоится важное заседание суда, на котором его старшие дети должны принять решение, с кем будут проживать в дальнейшем. Поклонники предполагают, что, учитывая недавний отдых семьи Павла на Мальдивах, куда он брал также Мию и Тимофея, а также нежное отношение отпрысков Муцениеце к новой супруге отца, у Прилучного есть все шансы, что ребята останутся с ним.