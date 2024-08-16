Мнение: Ей не нужна американская вина

Но как откажешь благодетелю?

Похоже, что Украине, как в старой одесской песне, «пришла пора платить по векселям». Поскольку Запад, при всей своей как бы «доброте», акула еще та, да и сентиментальностью особо не страдает. Платить Украине нечем – у нее практически нет валюты, значит, придется платить чем-то другим, например, выполнять некоторые щекотливые просьбы – типа взять на себя чужую вину. Очень старая и почтенная «обязанность помочь своему благодетелю, если твоя благодарность не знает границ».

Только этим можно объяснить сегодняшнюю «сенсацию» – внезапную публикацию в сливном бачке нынешнего свободного мира, газете Нью Йорк Таймс, про «раскрытие» истинного виновника взрыва «Северных потоков», коим оказался, конечно же, Зеленский. Который, впрочем, тоже не так уж виноват, потому он «вовремя прозрел» и «одумался» (что, вестимо, по всем УК разных стран снимает большую часть вины), а еще больше и по-настоящему виноват оказался и вовсе Залужный! Вот он, ай-яй-яй, мы все его осуждаем!

А еще честная и беспристрастная НЙ Таймс рассказала всю правду как есть про роль США во всем этом: бесстрашные журналисты, которые интересуются одной лишь истиной (ибо никогда не видели ее вживую), прямо и открыто признали, что американские военные и спецслужбисты принимали всё возможное, чтобы не дать взорвать «Севпотоки» и защитить собственность дражайшего союзника Германии, призывали Зеленского одуматься, поиметь совесть, даже сказали ему «Ай-яй-яй!», и Зеленский в самом деле внял своей совести, и попытался остановить злодея Залужного… но все чуть-чуть опоздали. Такая трагедия! Прямо как новомодный Голливуд: теперь в нем тот же канон, но вывернутый – если раньше всегда герой успевал в самый последний момент, за 2 секунды до взрыва, выключить бомбу, то теперь всегда тот же герой – одновременно лузер, и он на те же 2 секунды всегда опаздывает.

Всё, конечно, очень трогательно, и все СМИ, включая понятно и российские, с утра эту «историю» цитируют и пережевывают на все лады, почтительно негодуя в адрес Украины и украинцев «да как они посмели?!» – не обращая внимания, что все это полный бред.

Говорил тогда и еще раз повторю, что никакой Украине и в голову не могло прийти лезть в такое дело – поскольку это просто совершенно другая лига. Чтобы давно обанкротившиеся украинцы до такой степени отморозились, наступая на мозоль государству – «локомотиву ЕС»?! Украинцы, как мы знаем, только в 2024 году осмелились напрямую тронуть территорию России, устроив вторжение; а в 2022 они тем более не могли не понимать, что покушение на СП2 – это удар даже не столько по России, сколько по Германии – лидеру ЕС.

Поразительно лишь то, насколько смехотворен сам вброс этой «версии» через еще недавно одну из самых уважаемых и солидных газет в мире. Что с ней сделали, паршивцы… используют как шлюху, как какую-то желтую газетенку. «Украина взорвала Северные потоки, Зеленский сам признался!» Тьфу.

Хотя причина этого дикого вброса понятна. В Европе нарастают проблемы с энергией, газ-то нашелся, но резко вздорожал, экономика всего ЕС пошатнулась – и поскольку идет один год, второй, а дела становятся только хуже, и просвета не видно – европейцы начинают подозревать недоброе. Дешевого газа нет и не будет, всякие ВИЭ все больше отдают раздутым пузырем, а кто, кстати, еще и «потоки» взорвал, чтобы уж вообще убить всякую надежду на преодоление хотя бы в будущем энергетического кризиса? Неужели США??

И вот, чтобы мысли подмерзающих европейцев не шли в этом нежелательном направлении, США, отводя подозрения от себя, ищут тех, кто возьмет вину на себя. И они легко находятся и дают показания, КАКИЕ НАДО. Это Украина, которая в безнадежных долгах по уши, и это Германия, которая в Европе под полным контролем американцев и ее военной базы размером с целую страну. И НЙ Таймс – очень солидный, даже элитный сливной бачок.

Фу, мерзость. Очень уж беспросветным цинизмом отдает вся эта «операция дезинформации». Украину жалко – ей эта подстава еще выйдет боком. Фактически США хладнокровно подставляют их вместо себя – вам, мол, терять нечего, на вас все равно живого места нет, ну, пусть европейцы заодно еще про вас думают, что вы лишили Европу тепла и энергии зимой. А то нам как-то несолидно – оправдываться. Для этого вы есть.

И немцы, скрипя зубами, повторяют – «Да-да, это всё украинцы!» Хотя уж они-то прекрасно знают, кто виновник.